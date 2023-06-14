القرش لا يهاجم البشر إلا نادراً.. 3 إجابات تفسر حادث الغردقة

لا تزال تداعيات حادثة "قرش الغردقة" التي راح ضحيتها سائح روسي، الأسبوع الماضي، مستمرة.

فقد قضى الشاب البالغ من العمر 23 عاماً، في منتجع سياحي بمدينة الغردقة يوم الخميس الماضي 8 يونيو 2023، حيث هاجمه قرش ومزقه إلى نصفين على مرأى من والده وبقية الفوج السياحي الذي كان متواجداً على الشاطئ.

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3 أسئلة بحاجة لإجابة

وعلى هذه الحادثة علقت أنجيلا زيلتنر، عالمة الأحياء المائية بجامعة زيوريخ السويسرية، أنه وخلال عملها غاصت أكثر من ألف مرة في جميع أنحاء العالم، وكان أكثرها في سواحل البحر الأحمر المصرية، ولم يكن لديها طيلة تاريخها المهني، أي موقف خطير مع أسماك القرش بأنواعها المختلفة، بما فيها سمكة قرش النمر، التي تسببت في حادث الخميس الماضي بسواحل مدينة الغردقة.

وأوضحت زيلتنر أن حوادث اعتداء أسماك القرش على البشر نادرة، وفي أغلبها تترك السمكة البشر عندما تكتشف أنه ليس من طعامها، لذلك فإن هناك 3 أسئلة تحتاج إلى إجابة، حتى يمكن تفسير أسباب مهاجمة سمكة القرش للضحية عدة مرات، وإصرارها على إلحاق الضرر به، وكذلك تفسير سبب وجود السمكة في المياه الضحلة، وفقا لحديث مع "الشرق الأوسط".

كما لفتت إلى أنه سيكون من الجيد معرفة ما إذا كان القرش المقتول ذكراً أم أنثى، وسليماً أم مريضاً، وما هي ممارسات الصيد في تلك المنطقة، لأن هذا من شأنه أن يفسر الشكل غير المسبوق لمهاجمة سمكة القرش للضحية ووجود السمكة في المياه الضحلة.

وتابعت أنه عادة ما تلد إناث قرش النمر في المياه الضحلة، وتختلف فترة الحمل من سمكة لأخرى، لكنها تتراوح عادة بين 12 و16 شهراً، لذلك من الجيد معرفة ما إذا كانت السمكة المسؤولة عن الحادث أنثى أم ذكراً، لأن ذلك قد يفسر سبب وجودها في المياه الضحلة.

أيضا أشارت العالمة إلى أنه عندما يكون القرش ضعيفاً أو مريضاً، يكون غير قادر على الإمساك بفريسته العادية، لذلك فهو يبحث عن طعام سهل مثل فضلات الطعام وعن طريق الخطأ أيضاً الإنسان الذي يتناثر على السطح أثناء السباحة، موضحة أنه عادة ما تتناثر الفريسة الضعيفة أو المصابة أيضاً على السطح، وهذا يعني بالنسبة لسمك قرش النمر، أنها فريسة سهلة للإمساك بها، لذلك فإن تحديد الحالة الصحية للقرش مهم أيضاً.

وذكرت أيضاً أن ممارسات الصيد مهمة أيضاً في التفسير، لأنه إذا لم يكن هناك ما يكفي من الغذاء بسبب الصيد الجائر أو تغير المناخ، فإن سمكة القرش تبحث أيضاً عن أماكن أخرى لديها طعام للبقاء على قيد الحياة.

حادث أليم

يذكر أن حادث السائح الروسي وقع في منتجع سياحي بمدينة الغردقة يوم الخميس الماضي 8 يونيو 2023، حيث هاجم قرش قاتل سائحاً روسياً يبلغ 23 عاماً ومزقه إلى نصفين على مرآى من والده وبقية الفوج السياحي الذي كان متواجداً على الشاطئ بهذه اللحظة المرعبة.

لكن فرق الإنقاذ اصطادت لاحقاً سمكة القرش، ليتبين أنها من نوع النمر "Tiger Shark".

فيما قررت وزارة البيئة إيقاف أنشطة السباحة والسنوركلينج والرياضات المائية بنطاق المنطقة المحصورة بين منتجع الجونة شمالاً وحتى الحد الجنوبي لخليج أبو سومة جنوباً لمدة يومين، بدأت من صباح أمس الجمعة بالتنسيق مع محافظ البحر الأحمر.

إلى ذلك، شددت زيلتنر على ضرورة أن تؤخذ دراسة سلوك أسماك القرش على محمل الجد، مضيفة أنه وللأسف، لا أحد يراقب أسماك القرش على مر السنين ويدرس بشكل منهجي سلوكها وتوزيعها ووفرتها في البحر الأحمر.