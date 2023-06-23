غواصة تيتان تفسخت من الداخل.. فماذا يعني الانفجار الكارثي؟

بعد إعلان خفر السواحل الأميركي العثور على بقايا الغواصة "تيتان" على عمق 3810 أمتار بعد حدوث انفجار كارثي داخلها، بدأت التفسيرات العلمية بالظهور عن معنى ذلك وكيف يمكن أن يحصل للغواصة المنكوبة.

فالغواصة "تيتان" تتكون من ألياف الكربون ويمكنها السفر لمسافة تصل إلى 4000 متر تحت مستوى سطح البحر، كما يقول موقع OceanGate.

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وأوضح ستيفان ويليامز، أستاذ الروبوتات البحرية بجامعة سيدني، أن الضغط على عمق 3800 متر تحت سطح البحر حيث يوجد حطام "تايتانيك" يصل إلى مستوى 380 ضعف الضغط الجوي على سطح الأرض.

وأضاف أن أي عطل أو خلل في هيكل "تيتان" يمكن أن يؤدي إلى انهيار داخلي، حيث يتسلل الضغط العالي في أعماق البحار لداخل السفينة.

حجم طاقة مذهل

بدوره، قال عالم المحيطات بوب بالارد أمس الخميس إن انفجار غواصة من الداخل يوفر قوة هائلة، بحسب شبكة "إي بي سي نيوز".

وأشار إلى أن الناس يمكن أن لا يقدروا حجم الطاقة المذهلة التي تنطوي عليها العملية المدمرة للانفجار الداخلي، لافتاً إلى أنها "تأخذ كل شيء وتمزقه حرفياً وهي قوية للغاية".

وكان الأدميرال جون موجر في خفر السواحل الأميركي أعلن في مؤتمر صحافي يوم الخميس أن غواصة تحمل خمسة أشخاص أثناء رحلتها إلى حطام تايتانيك تعرضت "لانهيار داخلي كارثي".

وقال موغر إن مركبة تعمل عن بعد عثرت على حطام من مخروط الذيل للغواصة على بعد 1600 قدم تقريباً من السفينة.

وأضاف أن فريق البحث والإنقاذ عثر على عدة قطع إضافية من الحطام تشير إلى أنها تخص تيتان، المفقودة منذ أيام.

حوادث مشابهة

يذكر أن هناك أمثلة سابقة لانفجار غواصة من الداخل، حيث أظهر تحقيق للبحرية الأميركية أن غواصة نووية أميركية، تسمى "ثريشر"انفجرت أثناء الغوص في أعماق البحار على بعد 220 ميلاً قبالة ساحل كيب كود بولاية ماساتشوستس.

وأدى الانفجار الداخلي إلى مقتل 129 بحاراً.

كذلك تعرضت غواصة نيريوس غير المأهولة إلى "انفجار داخلي كارثي" في عام 2014، أثناء سفرها على عمق 9990 متراً في شمال شرق نيوزيلندا، وفقاً لما ذكرته مؤسسة "وودز هول" لعلوم المحيطات في بيان بعد ذلك بوقت قصير.