شاهد طفلاً يسأل عن مبابي.. وماكرون "حاولت إقناعه وفشلت"

وسط الإشاعات التي تلف منذ فترة إمكانية انتقال لاعب باريس سان جرمان، كيليان مبابي من النادي الفرنسي الشهير، استغل طفل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاستيضاحه حول الأمر.

وأظهرت مشاهد عفوية التقطت للصغير، حواراً لطيفاً بينه وبين ماكرون، إذ سأل الطفل الرئيس الفرنسي الذي يعتبر من أنصار نادي مارسيليا، إن كان مبابي سينتقل إليه بالفعل.

مادة اعلانية

ليرد ماكرون ممازحا "لقد حاولت معه بالفعل، لكنني فشلت"، ثم اعتذر من الصبي الذي خاب أمه على ما يبدو، قائلا "لن يأتي إلى مارسيليا، أنا آسف".

وسبق لماكرون أن تدخل شخصيا وقدم النصيحة لمبابي عندما كان ينوي الرحيل عن باريس سان جيرمان في صيف العام 2022 من أجل الانضمام لريال مدريد.

كما أكد أنه سيحاول إقناع مبابي بالبقاء في النادي الباريسي، علماً أن نجم كرة القدم الشاب كان أكد سابقا أنه لن يمدد عقده عند انتهائه في 2024.

كما أوضح في تصريحات سابقة أن تأثير الرئيس الفرنسي عليه وعلى مستقبله في النادي الفرنسي"صفر"!