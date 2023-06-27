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مشهد مرعب لشاب يقفز من حافلة وهي تسير بسرعة كبيرة

العربية.نت
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل داخل حافلة فرر القفز منها بينما كانت تسير مع أبواب مفتوحة.

وقع الحادث، في مدينة أرخانغيلسك الروسية، وعلم من الإعلام المحلي أن الشاب أصيب بكسور.

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ويظهر الفيديو شابا يقف في الباص ويقترب من الباب ومن ثم يترجل بشكل عادي، كما يفعل في الوضع الطبيعي لكنه قرر القيام بذلك هذه المرة والحافلة تسير بسرعة، مما أدى إلى إصابته بكسور.

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وحاول شاب آخر الاقتراب لمعرفة ما حل بالشاب الا أن السائق تنبه للأمر وأغلق الأبواب، فيما نجد الراكبون الآخرون لم يصدر عنهم أي رد فعل مفاجئ.

وقال السائق لاحقا أنه لم ينتبه أن أبواب الحافلة مفتوحة.

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