مشهد مرعب لشاب يقفز من حافلة وهي تسير بسرعة كبيرة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل داخل حافلة فرر القفز منها بينما كانت تسير مع أبواب مفتوحة.

Meanwhile in Russia.



In Arkhangelsk, Russia, for some reason, a passenger got off the bus at full speed.



He was hospitalized with fractures. pic.twitter.com/INIt2CfpuT — Yasmina (@yasminalombaert) June 26, 2023

وقع الحادث، في مدينة أرخانغيلسك الروسية، وعلم من الإعلام المحلي أن الشاب أصيب بكسور.

مادة اعلانية

ويظهر الفيديو شابا يقف في الباص ويقترب من الباب ومن ثم يترجل بشكل عادي، كما يفعل في الوضع الطبيعي لكنه قرر القيام بذلك هذه المرة والحافلة تسير بسرعة، مما أدى إلى إصابته بكسور.

وحاول شاب آخر الاقتراب لمعرفة ما حل بالشاب الا أن السائق تنبه للأمر وأغلق الأبواب، فيما نجد الراكبون الآخرون لم يصدر عنهم أي رد فعل مفاجئ.

وقال السائق لاحقا أنه لم ينتبه أن أبواب الحافلة مفتوحة.