ماسك مصاب بالاكتئاب.. وتغريدة مريبة تروج لعلاج مخدر

رغم تغريداته المرحة والساخرة غالباً يبدو أن مالك منصة تويتر إيلون ماسك يعاني من الاكتئاب وفق ما زعم تقرير حديث كشف أنه يتناول علاجاً مضاداً للحالة.

فقد أفاد التقرير أن الملياردير الأميركي يتناول جرعات صغيرة من الكيتامين لعلاج الاكتئاب ويتناول أحياناً جرعات كاملة من عقار شهير معروف باسم Special K عندما يحضر الحفلات.

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ويعد استخدام ماسك المزعوم للكيتامين وهو مهدئ له خصائص مهلوسة وعادة ما يصفه الأطباء البيطريون، جزءاً من توجه متزايد من قبل المديرين التنفيذيين في وادي السيليكون الذين يستخدمون المخدر لفوائده مزعومة في تعزيز أداء الأعمال والإبداع، بحسب "وول ستريت".

ووفقاً للصحيفة، أخبر ماسك أشخاصاً أنه يتناول جرعات صغيرة من الكيتامين للاكتئاب، كما أنه يأخذ جرعات كاملة من Special K في الحفلات، وفقاً لأشخاص شهدوا تعاطيه للمخدرات وآخرين لديهم معرفة مباشرة بـه.

"الكيتامين خيار أفضل"

لكن بعد انتشار القصة انتقل ماسك إلى منصته على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لفوائد الكيتامين، التي اكتسبت شعبية كعلاج بديل للاكتئاب.

فقد كتب ماسك على موقع تويتر تغريدة غريبة عن الموضوع قال فيها: "يتم تشخيص الاكتئاب بشكل مفرط في الولايات المتحدة، ولكن بالنسبة لبعض الناس، فإنه يمثل بالفعل مشكلة كيمياء الدماغ".

وأضاف "لكن تحول الناس إلى زومبي بسبب مضادات الاكتئاب يحدث كثيراً، ومما رأيته من أصدقائي أخذ الكيتامين بشكل دوري هو خيار أفضل".

Depression is overdiagnosed in the US, but for some people it really is a brain chemistry issue.



But zombifying people with SSRIs for sure happens way too much. From what I’ve seen with friends, ketamine taken occasionally is a better option. — Elon Musk (@elonmusk) June 27, 2023

ولم يكن الملياردير الأميركي الوحيد الذي يستخدم الأدوية المهلوسة، بل صديقه المقرب والمؤسس المشارك لشركة غوغل، سيرغي برين، بحسب "وول ستريت".

ما هو الكيتامين؟

يذكر أن الكيتامين ينتمي إلى مجموعة من العلاجات تسمى المخدرات العامة، حيث يستخدم في التخدير (البنج) العام للمرضى قبل و أثناء العمليات الجراحية أو في بعض الإجراءات الطبية المؤلمة حيث يؤثر العلاج بشكل مباشر على الجهاز العصبي المركزي فيفصل المريض عن العالم المحيط به، ويجب إعطاء العلاج تحت إشراف طبيب مختص بالتخدير.

ويتوفَّر الكيتامين على شكل مسحوق وسائل،ويُمكن شمّ المسحوق أو أخذه عن طريق الفم،بينما يُمكن حقن السائل عن طريق الوريد في العضل intramuscularly أو تحت الجلد subcutaneously.

كما يُسبب الكيتامين النشوة ويتبعهما غالباً نوبات من القلق. وعند أخذ جرعة زائدة، يُصبِح للمتعاطين تصور محرَّف للجسم والبيئة والزمن، ويشعرون بالتشتُّت أو كأنهم ليسوا حقيقيين (تبدُّد الشخصية depersonalization)، ويشعرون بالانفصال عن بيئتهم (التفارُق dissociation).