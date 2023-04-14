اسأل وماسك يجيبك.. تغريدة غريبة لمالك تويتر

بتغريداته المثيرة يواصل الملياردير الأميركي ومالك تويتر إيلون ماسك التفاعل مع متابعيه، وهذه المرة قدم عرضاً مغرياً لهم.

وقال في تغريدة، اليوم الجمعة، إنه سيجيب على أي سؤال يطرحه الأعضاء المشتركون فقط في تويتر، وذلك مرة كل بضعة أسابيع.

Once every few weeks, I will do an ask-me-anything for subscribers only — Elon Musk (@elonmusk) April 14, 2023

مادة اعلانية

وأضاف أن سيطرح نقاشات كذلك معهم عبر "Spaces".

في المقابل، لاقت التغريدة ردود فعل مختلفة بين مرحب وبين ساخر، فيما تم مشاركتها من قبل أكثر من ستة آلاف مغرد وحصدت آلاف الإعجابات.

تقديم محتوى مقابل اشتراكات

وكان ماسك قد كشف أمس الخميس أن مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي سيكون بمقدورهم أن يقدموا لمتابعيهم محتوى، يشمل نصوصا طويلة ومقاطع فيديو تصل مدتها لساعات مقابل اشتراكات مالية.

وسيحصل المستخدمون المتمتعون بهذه الميزة التي يمكنهم تفعيلها من خلال الإعدادات، على كل الأموال التي يدفعها المشتركون فيما عدا الرسوم التي يستقطعها نظامي أندرويد وآي.أو.إس. ولن يحصل تويتر على نسبة من العائدات في أول 12 شهراً.

وأدخل ماسك تعديلات على الشركة لزيادة العائدات بعد أن شهدت منصة التواصل الاجتماعي انخفاضا في دخل الإعلانات العام الماضي في الفترة التي سبقت عملية الاستحواذ التي تمت في أكتوبر/تشرين الأول.

ومنذ تولى ماسك رئاسة الشركة، أجرى سريعا عددا من التغييرات في التنظيم والمنتجات. وطرحت الشركة علامة التحقق الزرقاء كخدمة مدفوعة وقلصت عدد الموظفين بنحو 80 بالمئة.