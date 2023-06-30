زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب منطقة جاوة الإندونيسية

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالاً قوته 6.5 درجة ضرب منطقة جاوة الإندونيسية اليوم الجمعة.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 57 كيلومترا.

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وتشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا منتظما بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادي حيث تتصادم عدة طبقات تكتونية.

ومنذ نحو الشهرين، ضرب زلزال بقوة 7.1 درجات، قبالة سواحل سومطرة في إندونيسيا على ما أفادت الوكالة الجيولوجية الأميركية ما أرغم السكان إلى اللجوء إلى المرتفعات قبل أن يرفع الإنذار باحتمال حصول تسونامي.

وحدد مركز الزلزال قرب سواحل جزر مينتاوي على عمق 15.5 كيلومترا على ما أوضحت الوكالة الأميركية. ولم يسجل وقوع ضحايا أو أضرار كبيرة.

ووقع أكثر الزلازل حصدا للأرواح في إندونيسيا في 26 ديسمبر 2004 قبالة شواطئ سومطرة وأسفر عن سقوط أكثر من 230 ألف قتيل في سريلانكا والهند وتايلاند أيضا. وتسبب بموجات هائلة بلغ ارتفاع بعضها 30 مترا على ساحل باندا اتشه في شمال سومطرة. وبلغت قوة هذا الزلزال 9.1 درجات.