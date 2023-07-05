تمساح يهاجم مسنة أميركية.. و"يحرس" جثتها
الامرأة كانت تسير مع كبها قرب مضمار للغولف في ساوث كاليفورنيا عندما وقع الهجوم
أعلنت السلطات الأميركية وفاة امرأة من ولاية ساوث كارولاينا الثلاثاء بعد أن هاجمها تمساح بينما كانت تسير مع كلبها قرب مضمار للغولف.
وعُثر على المرأة التي لم يعلن اسمها وكان عمرها 69 عاماً ميتة في منطقة سبانيش ويلز في هيلتون هيد آيلاند، وفق ما قاله مكتب رئيس شرطة مقاطعة بوفورت في بيان صحفي.
DEVELOPING: alligator attack on Hilton Head has resulted in a woman’s death. Beaufort County Sheriffs and DNR are on scene in Spanish Wells right now. Happened aboit 930 this morning. @wsav pic.twitter.com/W3voWvFl5X— Andrew Davis (@WSAVAndrewD) July 4, 2023
وعُثر عليها على حافة بحيرة على حدود مضمار للغولف. وبدا أن التمساح يحرس جثة المرأة ما عرقل جهود إنقاذها، وفقاً لمكتب الشرطة.
ولاحقاً تم إبعاد التمساح من مكان الهجوم وانتشلت جثة المرأة. ويجري حالياً تشريحها.
يذكر أن هذا هو ثاني هجوم قاتل من تمساح في المقاطعة خلال العام الماضي، وفقاً لرئيس الشرطة. وكانت امرأة من صن سيتي عمرها 88 عاما قد هوجمت من تمساح في بحيرة قرب منزلها في أغسطس 2022.
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