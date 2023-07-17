ثري إفريقي سيبدأ قريباً بناء مسجد داخل مركز تسوق وترفيه في لندن

المالك الإفريقي الأصل لمبنى "Trocadero" الشهير كمركز ترفيه وتسوق بين ساحة بيكاديلي وحي "سوهو" بوسط لندن، وهو الملياردير Asif Aziz المولود قبل 56 سنة في "جمهورية مالاوي" بإفريقيا، حصل على إذن بتحويل قسم منه إلى "مركز إسلامي" يضم مسجدا يسع 390 مصليا.

وكان آصف عزيز، المعروف بلقب "مستر ويست أند" إشارة للمنطقة التي يركز استثماراته العقارية فيها بوسط العاصمة البريطانية، طلب إذنا في 2020 لبناء مسجد يسع 1000 شخص داخل المركز الذي اشتراه في 2005 بأكثر من 220 مليون استرليني، وفق ما قرأت "العربية.نت" بتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" الأحد، وقالت فيه إن "مجلس وستمنستر" البلدي، رفض طلبه بعد اعتراض شديد من السكان ومن جماعات اليمين المتطرف، طبقا لما أكد متحدث باسم لجنة التخطيط التابعة للمجلس.

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وقال المتحدث أمس إن لجنة التخطيط في Westminster Council عادت ووافقت قبل شهرين على طلب آخر قدمته شركة Criterion Capital التي يشغل عزيز منصب رئيسها التنفيذي، يذكر فيه أنه سيقوم بتطوير أصغر، بحيث يملأ المسجد مساحة كانت تشغلها سينما "مترو" في المركز، وأصبحت بعد إغلاقها في 2006 شاغرة، وأن بإمكانه افتتاح المسجد بعد أشهر.

بنوه في 1896 كمطعم

وورد في التقرير عن آصف عزيز، المالك لمحفظة عقارية يزيد حجم استثماراتها عن ملياري إسترليني، تعادل مليارين و600 مليون دولار، أنه سيبني المسجد عبر "مؤسسة عزيز" الخيرية، وهي المالكة لمبنى Trocadero الذي تم بناؤه في 1896 كمطعم، ومع الزمن تحول إلى أحد المجمعات الترفيهية الأكثر شهرة بوسط لندن.

أما اسم المبنى التاريخي، فاستمده الذين بنوه من "معركة تروكاديرو" المعروفة بأنها الوحيدة في الغزو الفرنسي لإسبانيا، وفقا لما قرأت "العربية.نت" بسيرتها الوارد فيها أنها اندلعت في 31 أغسطس 1823 بهدف دعم الملك الإسباني فرناندو السابع، وانتصرت فيها الجيوش الفرنسية على القوات الليبرالية بإسبانيا وأعادت الحكم المطلق للملك.

كما في سيرة المركز، أنه مكون من أبنية تاريخية عدة، أحدها فندق اسمه Zedwell من 11 طابقا تضم 490 غرفة، كما فيه مطعم شهير، إضافة لعشرات الترفيهيات ومراكز البيع والتسوق لكافة الأعمار.

أما المسجد، فصدر عن "مؤسسة عزيز" الخيرية بيان عنه، ملخصه أنه سيخدم المسلمين الذين يعملون في المنطقة، أو الذين يزورون لندن كسياح.