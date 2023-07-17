شاهد كيف يعمل جهاز زرعه الأطباء ليراقب قلب نتنياهو طوال سنوات

الجهاز الذي زرعه أطباء إسرائيليون من "مركز شيبا الطبي" في مدينة قيسارية الساحلية، ليراقب عن بعد ضربات قلب نتنياهو بدءا من أمس الأحد، معروف باسم Holter monitor لمراقبة ضغط الدم أيضا، عبر نقل ما يسجله من بيانات إلى جهاز كمبيوتر خاص بفحص الأمراض القلبية.

الجهاز الذي استمد اسمه في 1949 من اسم الطبيب الذي اخترعه ذلك العام، وهو الأميركي النرويجي الأصل Norman Holter الراحل في 1983 بعمر 69 عاما، يراقب معدل ضربات القلب في تتبع جزئي مستمر على مدار الساعة من 12 قناة ترصد القلب من اتجاهات مختلفة، وتسمح بالتسجيل على فترات طويلة تتراوح من أشهر إلى 3 سنوات.





والجهاز صغير، بطول نصف سيجارة تقريبا، وبسمك ملليمترات قليلة، تستغرق عملية زرعه في عضلة الصدر اليسرى بضع دقائق تحت تأثير تخدير موضعي يليها نقل المريض إلى غرفة الإنعاش، بحسب ما ألمت به "العربية.نت" من سيرته الوارد فيها "أونلاين" أن من تم زرعه فيه يخرج من الانعاش بعد ساعتين تلقى خلالهما تعليمات حول كيفية استخدامه.

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وأهم ما يقوم به Holter هو استقبال إشارات كهربائية من القلب، يسجلها كل بضع دقائق وفقا لإعدادات مبرمجة مسبقا، وعند وجود ضربات قلب غير طبيعية، أو عندما يعاني المريض من أعراض، منها التعب أو أثناء ضربات قلب قوية، فينقل النتائج عن بعد، ليراها طبيب القلب، فيقدم الإرشادات للمريض أثناء التنقل طوال مدة أقصاها 3 سنوات، تتم إزالته بعدها من الجسم بالتخدير الموضعي.