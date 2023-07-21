شاهد التلاسن والضرب بتلفزيون لبناني بين إعلامي ووزير سابق

أدى تلاسن خلال برنامج "صار الوقت" مساء أمس الخميس بين الوزير اللبناني السابق، وئام وهاب، والاعلامي سيمون أبو فاضل حول موضوع فرض العقوبات ضد السياسيين اللبنانيين المعطلين لانتخاب رئيس للجمهورية، الى اشكال بدأ بتلاسن حاد أدى الى تضارب بين الاثنين واشتراك الجمهور في المشكل.
وبدأ الاشکال في البرنامج الذي يقدمه الاعلامي مارسيل غانم، على قناة mtv التلفزيونية، بعد حصول تلاسن غاضب، قام الوزير وهاب خلاله برمي كوب من الماء على وجه أبو فاضل، ما أدى الى احتدام الحال، والى غضب حمل الجمهور ومرافقي الوزير والاعلامي المتواجدين في البرنامج، عى مهاجمة طاولة الحوار في الاستديو، وفقا لما نراه في الفيديو المعروض، وفيه نرى الوزير السابق وعلى عينيه نظارة.
الاعلامي أبو فاضل هو شقيق المحامي والمحلل السياسيي جوزيف أبو فضل، وأصيب بجروح متوسطة جراء الاشكال الذي استمر لدقائق، والذي انتهى بتفريق المتلاسنين ومن كان معهما في الاستديو. الا أن كل شيء عاد في مشكل تابع، خارج الأستديو، حين أقدم مرافقون للوزير السابق على ضرب أبو فاضل "لذلك اعتذر الوزير مما حدث في الخارج" بحسب ما ذكر أحد التويتريين.
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