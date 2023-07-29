"حرامي الكيت كات".. أطرف جريمة وأقسى عقوبة لسارق الـ"كادبوري" في الكويت
سرق 23 كرتون كيت كات و20 كرتون كادبوري و12 كرتون كندر بقيمة إجمالية 377 دينارا من أحد فروع جمعية السالمية التعاونية
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قضت محكمة الجنح في الكويت بحبس مواطن من أرباب السوابق لمدة سنة عن تهمة سرقة 23 كرتون كيت كات، و20 كرتون كادبوري، و12 كرتون كندر بقيمة إجمالية 377 دينارا من أحد فروع جمعية السالمية التعاونية.
ودلت تحريات المباحث في الكويت وكذلك بعد الاطلاع على كاميرات المراقبة في المكان على التحقق من قيام المتهم بالسرقة في شهر فبرار بداية هذا العام.
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واعترف المتهم بالسرقة أمام جهات التحقيق بعد مواجهته بالأدلة ولقطات كاميرا المراقبة، حيث حكم عليه بالعقوبة بتلك العقوبة القاسية لمدة سنة من قبل محكمة الجنح الكويتية.
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