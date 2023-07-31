بالفيديو.. ياباني أنفق آلاف الدولارات ليصبح "كلباً"

يعشق كثير من الناس الكلاب، لكن هذه المرة تجاوز حب هذه الحيوانات الأليفة الحدود المعروفة، حيث أنفق ياباني 22 ألف دولار أميركي ليتحول إلى كلب!

وقام الياباني Toco "توكو" بنشر مقطع فيديو له عبر حسابه الذي يضم قرابة الـ40 ألف مشترك على "يوتيوب"، يظهر فيه خلال اصطحابه في نزهة على الأقدام، قام خلالها بشم الكلاب الأخرى في الحديقة والتدحرج على الأرض.

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وتم نشر الفيديو قبل 6 أيام فقط، على الرغم أن الأمر حدث العام الماضي عندما التقت قناة ألمانية بتوكو، حسب ما جاء في صحيفة "Straighttimes".

"ترحيب حار من المارة والكلاب"

ووفق الفيديو، فقد قال توكو قبل النزهة إنه يشعر بالتوتر والخوف قليلا من المغامرة في الهواء الطلق، لكن الفيديو أظهر أنه تلقى ترحيبا حارا من قبل المارة وحتى الكلاب الأخرى.

وأضاف: "إنه يستمتع بفعل الأشياء التي لا يفعلها سوى الكلاب"، حيث اشترى في فبراير من العام الجاري، قفصا ليعيش الحياة الحقيقية للكلاب.

وكشف توكو أنه أنفق 22 ألف دولار أميركي أو ما يعادل مليوني ين ياباني على الزي الكامل المصمم حسب الطلب، ليجعله يبدو ككلب حقيقي.

يذكر أن فيديوهات توكو، مرتديا زيا كاملا ككلب، حصدت عشرات الآلاف من المشاهدات عبر مواقع التواصل، ورغم ذلك، رفض الكشف عن هويته الحقيقية خوفا من أن يحكم عليه الأشخاص الذين يعرفهم، على حد قوله.