بعد تكهنات عن تدهور علاقتهما.. هاري وميغان في فيديو جديد

رد الأمير هاري، الابن الأصغر لملك بريطانيا، وزوجته ميغان ماركل بشكل غير مباشر على موجة الشائعات التي تحدثت عن خلافات وتوترات قائمة بينهما في الوقت الحالي، وذلك من خلال الظهور في فيديو جديد يجمعهما.

وظهر الثنائي المثير للجدل في مقطع مصور في حديقة منزلهما بمنطقة مونتيسيتو (شرق مدينة سانتا باربارا) وهما سعيدان بجانب بعض ويقدمان التهنئة عبر الهاتف للفائزين بمنح خاصة في مجال التكنولوجيا خلال تحدثهما أمام الكاميرا، وذلك في أول ظهور علني لهما منذ عدة أسابيع.

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وهذه هي المرة الأولى التي يُشاهد فيها الزوجان وسط تكهنات متصاعدة بشأن مستقبلهما في هوليوود وما يتردد عن وجود خلافات بينهما، وفق ما نقلته "ديلي ميل" البريطانية.

ورغم كل ما قيل بخصوص وجود مشاكل بينهما في الوقت الراهن، فإن الزوجين قد ظهرا بنفسية جيدة وانسجام ملموس في ذلك الفيديو الذي استمر لمدة دقيقتين و40 ثانية وتم بثه أمس.

وتزامن هذا الظهور العلني للزوجين المثيرين للجدل مع خروج مصادر مقربة منهما لتؤكد حقيقة سير الأمور بينهما على أفضل ما يكون، مبدين استياءهم من تلك الشائعات التي تظهر من وقت لآخر عن الزوجين اللذين يصران على إنجاح حياتهما الخاصة في الولايات المتحدة.

وبحسب الصحيفة البريطانية، يبدو أن الزوجين ربما قصدا الظهور علنا في هذا الفيديو ليؤكدا استقرار حياتهما الزوجية ورغبتهما في الرد بطريقة غير مباشرة على كل ما هو مثار بحقهما.

ضيق متزايد

كما ذكرت مصادر أن الزوجين اللذين سبق أن أقاما زفافهما عام 2018، صارا يشعران بضيق متزايد نتيجة لكثرة الشائعات والتكهنات التي تطال حياتهما الخاصة.

أتت الشائعات بعدما انتهت صفقة أبرمها الأمير هاري وزوجته ميغان مع شركة البث العملاقة (سبوتيفاي) لإنتاج حلقات إذاعية تبث على الإنترنت (بودكاست) لسنوات عديدة، وذلك بعد بث موسم واحد فقط.

وأعلنت الشركة السويدية عن شراكتها مع دوق ودوقة ساسكس في أواخر عام 2020 بعد تخليهما عن واجباتهما الملكية وانتقالهما للإقامة في كاليفورنيا، وقدرت وسائل إعلام قيمة الصفقة بنحو 20 مليون دولار أو أكثر.

وتعد صفقة البث الإذاعي واحدة من الصفقات المربحة التي وقعها الزوجان لدى انتقالهما إلى الولايات المتحدة.