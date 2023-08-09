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حادث

ألقى بنفسه لإنقاذ ابنته وهو لا يجيد السباحة.. شاهد ماذا حدث؟

العربية.نت
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في مشهد مبك مفرح في آن واحد تتجلى فيه أسمى معاني الأبوة والشهامة، أظهر مقطع فيديو مروّع سيارة بداخلها فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا تغرق وسط شلال في الهند، بينما يحاول الأب الذي لا يستطيع السباحة إنقاذها.

ووثق الفيديو، لحظة سقوط السيارة وبداخلها الفتاة وسط الشلال وسرعان ما تبعها والدها الذي قفز لإنقاذها، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".

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وحاول والد الفتاة فتح باب السيارة أثناء انحدارها لكنه لم ينجح فقفز مباشرة بعد السيارة في محاولة لإنقاذ ابنته بينما كانت تصرخ.

وتمكن بعض الأشخاص الذين كانوا يستمتعون بنزهة في مكان قريب من القفز لإنقاذ الفتاة ووالدها من الغرق.

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