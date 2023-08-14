في هذا الموعد.. رونالدو ونيمار وجها لوجه بالدوري السعودي

بعد موافقة نادي "باريس سان جيرمان" بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم على بيع مهاجمه البرازيلي نيمار داسيلفا إلى الهلال السعودي، ينتظر عشاق الساحرة المستديرة أول مواجهة بين نيمار والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر.

أول مواجهة بالدوري

ووفق جدول الدوري السعودي للمحترفين فإن أول مواجهة محتملة بين النجمين العالميين ستكون في 30 نوفمبر المقبل خلال مباراة النصر والهلال.

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فيما من المرجح أن يلتقيان في منافسات الدور الثاني من بطولة الدوري السعودي خلال مباراة النصر والهلال المقررة في 16 مايو 2024.

الفوز بالبطولة العربية

وكان رونالدو قد قاد النصر السعودي للتتويج ببطولة الأندية العربية لكرة القدم (كأس الملك سلمان) بعد الفوز على غريمه التقليدي الهلال 2-1 في نهائي البطولة التي اختتمت منافساتها في السعودية يوم السبت.

ونجح النصر في التتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، فيما عجز الهلال عن تحقيق اللقب للمرة الثالثة بعدما سبق له تحقيق ذلك عامي 1994 و1995.

صفقة قياسية

يشار إلى أن نيمار، الذي انضم إلى باريس سان جيرمان في 2017 من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو (243 مليون دولار)، غاب عن التعادل المخيب بدون أهداف مع لوريان في افتتاح الدوري الفرنسي يوم السبت الماضي بسبب عدوى فيروسية.

إذ قرر النادي الفرنسي استبعاده والمهاجم كيليان مبابي ولاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي من تشكيلة الفريق في افتتاح الموسم الجديد من المسابقة.