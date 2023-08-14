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كلوب وصلاح
كلوب وصلاح

مدرب ليفربول عن غضب محمد صلاح: كنت بحاجة لدماء جديدة

دبي - العربية.نت
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علق الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، على حالة الغضب التي انتابت الدولي المصري محمد صلاح بعد استبداله خلال مباراة تشيلسي التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

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"استبداله كان ضروريا"

وقال كلوب في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "محمد صلاح لاعب لديه أهمية كبيرة داخل صفوف فريق ليفربول ويملك من الأرقام القياسية الكثير".

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وأضاف: "لكننا كجهاز فني نفكر في الفوز بشكل تكتيكي لذلك كان اختيار استبداله ضروريًا".

"كنا بحاجة لدماء جديدة"

وقال كلوب: "نحن هنا للفوز بالمباراة، محمد صلاح رائع، رائع، مهم للغاية، علينا أن نتخذ القرارات. كنا بحاجة إلى دماء جديدة. لديه 500 رقم قياسي مختلف. لا يمكنني التفكير في هذا خلال المباراة (رقمه في المباريات الافتتاحية)."

محمد صلاح
محمد صلاح

كما قال: "صلاح يهتم بالأرقام القياسية، ولكن كنت بحاجة إلى لياقة بدنية جيدة، هو يهتم بالأرقام القياسية وأنا أهتم بالأمور التكتيكية".

غضب صلاح

وشهدت المباراة حالة غضب شديدة من محمد صلاح بسبب استبداله في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء رغبة منه في البقاء بملعب المواجهة.

يشار إلى أنه في المواسم الستة الماضية، سجل قائد منتخب مصر 8 أهداف خلال المباريات الافتتاحية، بالإضافة إلى 3 تمريرات حاسمة، معززًا رقمه في صناعة الأهداف بعدما مرر لزميله لويس دياز تمريرة حاسمة جاء منها هدف ليفربول في شباك تشيلسي.

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