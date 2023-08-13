أسطورة مانشستر لـ صلاح: اجلس على الدكة وأخرس

أعرب روي كين، أسطورة مانشستر يونايتد، غضبه من رد فعل النجم المصري محمد صلاح الذي ظهر غاضبا بعدما تم استبداله في افتتاح مباريات فريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد.
وظهر صلاح غاضبا عندما سحبه المدرب الألماني يورغن كلوب قبل ربع ساعة من نهاية مباراة ليفربول وتشيلسي التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.
وعلق روي كين على سلوك صلاح في تصريحات لـ "سكاي سبورتس": لا بأس أن تكون مستاءً، ولكن يجب ألا يكون ذلك لفترة طويلة، كان يهز رأسه أثناء جلوسه على الدكة وذراعاه في الهواة.
وأضاف كين: عليه أن يجلس ويخرس.
وفشل محمد صلاح لاعب ليفربول في التسجيل خلال مباراة افتتاح الموسم بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ انضمامه إلى ليفربول بموسم 2017-2018 قادما من روما الإيطالي.
وفي المواسم الستة الماضية، سجل قائد منتخب مصر 8 أهداف خلال المباريات الافتتاحية، بالإضافة إلى 3 تمريرات حاسمة، معززًا رقمه في صناعة الأهداف بعدما مرر لزميله لويس دياز تمريرة حاسمة جاء منها هدف ليفربول في شباك تشيلسي.
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