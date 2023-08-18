"أنا في السعودية".. فيديو لنيمار يحقق 400 مليون مشاهدة

حقق فيديو نشره نادي الهلال السعودي على صفحته الرسمية في موقع "X" للنجم البرازيلي نيمار داسيلفا نحو 400 مليون مشاهدة.
🎬 “O talento maravilhoso… que atrai a atenção de todos” @neymarjr 💙#نيمار_هلالي #الهلال pic.twitter.com/TTzADrVGJJ— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 15, 2023
الفيديو الذي نشره "الزعيم" يوم 15 أغسطس باللغة البرتغالية كتب فيه: "نيمار الموهبة الرائعة.. التي تجذب انتباه الجميع"، مضيفا بالعربية "نيمار هلالي".
"أنا هنا في السعودية"
ويظهر في الفيديو النجم البرازيلي بقميص الهلال السعودي، ويقول "أنا هنا في السعودية.. أنا هلالي".
وكان الهلال السعودي، قد أعلن يوم الثلاثاء التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار قادماً من باريس سان جيرمان، لينضم إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
المحطة الرابعة
وبات الهلال رابع محطات كبير هدافي منتخب البرازيل عبر التاريخ بالتساوي مع بيليه، إذ بدأ في سانتوس ببلاده قبل الانتقال إلى برشلونة الإسباني صيف 2013، وبعد 4 أعوام انتقل إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو جعلته أغلى لاعب في التاريخ.
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