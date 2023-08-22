شاهد أطفالاً عالقين في تلفريك فوق واد سحيق.. ينقلون في الفضاء!

لا يزال عدد من الطلاب ومعلمهم محاصرين في عربة تلفريك معلقة على ارتفاع كبير في الجو فوق واد عميق في باكستان منذ ساعات الصباح الأولى، بعد انقطاع أحد السلكين الحاملين لها.

فيما تسعى السلطات لتنفيذ عملية إنقاذ "بالغة الخطورة" تعرقلها الرياح العاتية، قبل حلول الظلام، وقد تمكنت من إنقاذ 4 صغار من أصل 7.

4 Children have now been rescued from the Cable car at #Battagram, the rescue operation is still ongoing, this is a joint rescue operation conducted by Army aviation and Pak Air Force helicopters @OfficialDGISPR #SSG #ISPR pic.twitter.com/baSy3SlVLw — Pakistan Armed Forces News 🇵🇰 (@PakistanFauj) August 22, 2023

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وكان مسؤولون أفادوا سابقا بأن الطلاب علقوا في التلفريك منذ الساعة السابعة صباحا (02:00 بتوقيت غرينتش) عندما كانوا متجهين إلى المدرسة في منطقة جبلية نائية في باتاجرام، على بعد 200 كيلومتر تقريبا شمالي إسلام أباد.

ولفت مظفر خان، وهو مسؤول إداري بمنطقة باتاجرام، إلى أن هناك سبعة طلاب ومعلما واحدا على متن العربة، على خلاف ما أبُلغ عنه سابقا بوجود ستة طلاب ومعلمين اثنين.

فيما أوضحت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث في بيان أن العربة تعطلت قبل أن ترسل السلطات طائرتي هليكوبتر عسكريتين، لتنفيذ عملية إنقاذ بعد أن باءت محاولات إصلاح العطل بالفشل.

معلق بسلك واحد

وقال شرق رياض ختك مسؤول الإنقاذ في الموقع لرويترز إن سلك التلفريك انقطع في منتصف الطريق فوق الوادي، على ارتفاع 274 مترا تقريبا، وأصبح معلقا بسلك واحد بعد أن انقطع الآخر. وأضاف أن مهمة الإنقاذ تعقدت بسبب الرياح العاتية في المنطقة ولأن أذرع مروحتي الطائرتين تهددان بزيادة زعزعة استقرار العربة.

إلا أن الجيش الباكستاني عاد ونشر على حسابه في تويتر لاحقا مقطعاً مصورا يظهر إنقاذ 4 أطفال من العالقين. وشوهدت في الفيديو مروحية تنقل الأطفال عبر حبل متدلي.

يشار إلى أن طائرتين عسكريتين كانتا حلقتا بالقرب من التلفريك، دون أن تتمكن لساعات مضت من إنقاذ الصغار.