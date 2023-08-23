بعد القبلة.. فيديو لمدرب إسبانيا يلامس موظفة بشكل "مشين"

بعد جدل القبلة التي طغت على فوز فريق إسبانيا لكرة القدم على بريطانيا، والذي عم البلاد خلال اليومين الماضيين، طفا إلى السطح مقطع فيديو "مشين".

فقد ظهر المدرب الإسباني خورخي فيلدا وكأنه يلامس صدر إحدى الموظفات بشكل غير لائق خلال المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات بين إسبانيا وإنجلترا.

¿Se entiende mejor la actuación de los marichulos de la @rfef?



Jorge Vilda

Entrenador de la Selección Femenina Española.



En ese nido de ratas el que no corre vuela.

Unos comen morros, otros tocan teta. #RubialesDimision #VildaDimision pic.twitter.com/Fphb69pD9e — Guillem 🇪🇦🌹🌹🌹🌹 (@GuillemCristo) August 21, 2023

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إذ بعد لحظات من تسجيل الإسبانية أولجا كارمونا الهدف الوحيد في المباراة، بينت اللقطات التي خطفتها كاميرات التصوير، فيلدا وهو يحتفل بحماسة، محتضناً فتاة من أعضاء فريقه.

وبدا المدرب يضع ذراعه اليسرى على كتفها أولاً ومن ثم يعانقها، قبل أن يستدير وتسقط يده على صدرها للحظات.

قبلة رئيس الاتحاد

أتت تلك اللقطات التي وصفت من قبل بعض مشجعي الفريق الإسبان بالمشينة وغير اللائقة، بعد الضجة التي أثارتها قبلة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، للنجمة جيني هيرموسو على شفتيها بعد فوز بلاد بكأس العالم، على الرغم من اعتذاره لاحقاً.

كما جاءت بعد الاضطرابات بين لاعبات الفريق وفيلدا وطاقمه التدريبي واتحاد كرة القدم، والتي أدت إلى غياب 12 من أكبر نجوم البلاد عن كأس العالم.

يشار إلى أنه على الرغم من نجاح إسبانيا في كأس العالم، تعتبر فترة عمل فيلدا كمدرب رئيسي (عيّن في عام 2015) مثيرة للجدل إلى حد كبير.