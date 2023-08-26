راكب يتسبب بكارثة.. مقتل 9 بحريق داخل مقصورة قطار بالهند
في يونيو، أدى تصادم قطارين إلى مقتل أكثر من 290 شخصا في واحد من أسوأ حوادث القطارات في الهند
قال مسؤولون إن حريقا اندلع داخل مقصورة قطار متوقفة في محطة للسكك الحديدية في جنوب الهند، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، صباح السبت.
قالت السلطات إن الحريق اندلع في وقت مبكر من الساعة الخامسة صباحا واستمر لمدة ساعتين قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من إخماده.
بدأ الحادث داخل مقصورة خاصة للقطار تم فصلها وإيقافها على خطوط السكك الحديدية في محطة مادوراي الواقعة في ولاية تاميل نادو الجنوبية، بحسب بيان صادر عن السكك الحديدية الجنوبية.
جاء في البيان أن أسطوانة غاز قام بتهريبها بعض الركاب تسببت في الحريق، مضيفا أن الشرطة ومسؤولي الإطفاء والإنقاذ ساعدوا في انتشال الجثث من الحافلة. لم يكن هناك ضرر في العربات الأخرى.
لم تكشف شركة "ثاذورن رايلواي" عن عدد الأشخاص الذين كانوا داخل المقصورة وقت الحريق، لكنها قالت إن الكثيرين تمكنوا من الخروج.
قال مسؤولون لوكالة "أنباء برس ترست" الهندية إن 20 آخرين أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى.
تشيع الحوادث على شبكة السكك الحديدية الهندية، وهي واحدة من أكبر الشبكات في العالم، حيث تنقل نحو 22 مليون مسافر يوميا. يتم إلقاء اللوم في معظم حوادث الاصطدام والحرائق على سوء الصيانة والأخطاء البشرية.
في يونيو / حزيران، أدى تصادم قطارين مميت إلى مقتل أكثر من 290 شخصا في واحد من أسوأ حوادث القطارات في الهند.
-
تحذير إغاثي: نصف سكان اليمن مهددون بالمجاعة العام القادم"شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة": أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن تجعله يتصدر قائمة 22 بلداً حول العام تعاني من الأزمات الغذائية اليمن
-
قارئ شفاه يكشف ما حدث بين روبياليس وهيرموسو قبل "القبلة"كشف قارئ شفاه محترف في أحد البرامج التلفزيونية الإسبانية عما دار تحديدا بين رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس واللاعبة جيني هيرموسو، قبل أن يقوم ... رياضة
-
فضيحة بمتحف بريطانيا.. موظف سرق على مدى سنوات 2000 قطعة أثريةالمتحف البريطاني يقول إنه استعاد بعض القطع المسروقة البالغ عددها 2000 قطعة.. ويقر بأن ليس لديه سجلات لكل التحف التي يقتنيها الأخيرة