شاهد محتالا ولا أغرب بالعراق.. يرمي نفسه أمام السيارات ويبتزها

في واقعة ولا أغرب بالعراق، قامت قيادة شرطة البصرة بإلقاء القبض على شخص أربعيني يقوم برمي نفسه أمام المركبات، من أجل ابتزازهم وإلزامهم بدفع تعويض إجباري له تحت التهديد.
قيادة شرطة #البصرة تلقي القبض على شخص يقوم برمي نفسه أمام المركبات من أجل ابتزازهم ودفع تعويض إجباري تحت التهديد.#العربية_العراق pic.twitter.com/9bKVWaMMnZ— العربية العراق (@AlArabiya_Iraq) August 28, 2023
وذكر بيان لقيادة شرطة محافظة البصرة، أن مركز شرطة العزيزية وقسم شرطة النجدة، بالتعاون مع قسم العلاقات والإعلام، ألقت القبض على محتال يقوم برمي نفسه أمام عجلات سيارات المواطنين حيث تتم العملية بعد إلقاء نفسه على المركبة ليتم نقله إلى المستشفى ويدعي المتهم أنه تعرض إلى إصابات نتيجة الحادث الوهمي الذي اصطنعه فيطلب من أصحاب السيارات مبالغ مالية بدون طلب أي إجراءات قانونية.
وأضاف البيان أنه تم تدوين أقوال الشخص واعترف بعدة حالات قام بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصوليا وفق القانون.
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