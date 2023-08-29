فيديو يوثق لحظة حادث "الفاشينستا" المروع في الكويت

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو من كاميرا مراقبة يوثق حادث "الفاشينستا" المروع في الكويت والذي أدى إلى وفاة شخصين وإصابة 2.

حبس فاطمة المؤمن

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قد أعلنت يوم الأحد، حبس الفاشنيستا فاطمة المؤمن المتسببة بالحادث المروع فجر الخميس، لمدة 10 أيام احتياطياً على ذمة التحقيق وإحالتها للسجن المركزي تمهيدا لإحالتها للمحكمة المختصة. كما ذكرت أنه تم توجيه 10 تهم بحقها.

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وذكرت الوزارة في بيانها أنه تم توجيه عدد 10 تهم بحقها هي كالتالي: (القتل الخطأ - الإصابة بالخطأ - قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة - تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة - تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء - قيادة مركبة برعونة - قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول - قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة - التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير - إلحاق ضرر بالممتلكات العامة).

الإفراج عن مرافق قائد المركبة

كما ذكرت أنه تم الإفراج عن مرافق قائد المركبة بعد حبسه (4 أيام) على ذمة التحقيق وفق قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وأشارت الوزارة إلى تشكيل لجنة تحقيق تختص بالتحقيق في ظروف وملابسات تسجيل القضية رقم 2023/86 المشار إليها وما صاحبها من إجراءات إدارية من القطاعات المختصة باستلام الحادث المروري وقد باشرت أعمالها من يوم السبت الموافق 2023/8/26.

فيما أوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الحادث المروري المأساوي وقع فجر يوم الخميس الموافق 2023/8/24 في تمام الساعة 3:17 صباحاً على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين برفقتهم وقد تم نقلهم للمستشفى ولا يزالوا يتلقون العلاج.

فيديو صادم

أتى ذلك، بعدما انتشر فيديو صادم على منصات التواصل الاجتماعي يُظهر حادثا مروريا وقع بسيارة بنتلي، تقودها الشابة فاطمة المؤمن، ما أثار غضب الشارع الكويتي.

يشار إلى أن فاطمة عصام حمد المؤمن هي خبيرة تجميل، ومدونة أزياء كويتية وتبلغ من العمر 30 عاماً وبدأت في عالم الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2014.