بعد 6 أشهر بالفضاء.. شاهد ماذا قال النيادي قبيل العودة للأرض؟
رحلة رائد الفضاء الإماراتي تعد أطول مهمة يؤديها رائد عربي وأسهمت بشكل كبير في تطور مسيرة استكشاف الفضاء بالمنطقة
بعد أطول مهمة يؤديها رائد عربي في الفضاء دامت لمدة 6 أشهر، أعلن مركز "محمد بن راشد" الإماراتي للفضاء موعد عودة الرائد سلطان النيادي إلى الأرض على متن مركبة "دراغون".
وكتب مركز "محمد بن راشد" على منصة "X" تويتر سابقاً: "ستة أشهر من العلوم والتجارب والإنجازات عشناها مع سلطان منذ اللحظات الأولى لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، مهمة أسهمت بشكل كبير في تطور مسيرة استكشاف الفضاء بالمنطقة".
للفضاء.. لن أقول وداعًا بل إلى اللقاء— Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) September 3, 2023
إلى اللقاء بمهمة جديدة في محطة الفضاء الدولية أو في وجهة أبعد..
وقبل العودة، أحمد الله على نعمة الإمارات التي حولت أحلامنا إلى نجاحات.. وأشكركم على ثقتكم ومحبتكم..
دعواتكم لنا بالسلامة.. أشوفكم على خير.. pic.twitter.com/sj5E2nPIig
ودعا المركز لمتابعة التغطية المباشرة لعودة رائد الفضاء الإماراتي، التي ستكون في بث مباشر عبر حسابات المركز على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن جهته، قال سلطان النيادي عبر منصة "X": "للفضاء.. لن أقول وداعا بل إلى اللقاء.. إلى اللقاء بمهمة جديدة في محطة الفضاء الدولية أو في وجهة أبعد.. وقبل العودة، أحمد الله على نعمة الإمارات التي حولت أحلامنا إلى نجاحات.. وأشكركم على ثقتكم ومحبتكم.. دعواتكم لنا بالسلامة.. أشوفكم على خير..".
رحلة العودة
وكشف المركز في منشور آخر عن الجدول الزمني لعودة النيادي، موضحا أن بداية رحلة العودة ستكون يوم الأحد عند الساعة 3:05 ظهرا بتوقيت الإمارات، عندما تنفصل المركبة دراغون عن محطة الفضاء الدولية.
6 أشهر من العلوم والتجارب والإنجازات عشناها مع سلطان منذ اللحظات الأولى لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.. مهمة أسهمت بشكل كبير في تطور مسيرة استكشاف الفضاء بالمنطقة..— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 3, 2023
تابعوا التغطية المباشرة لعودة سلطان: https://t.co/h6OSPyy5RL@MBRSpaceCentre - @Astro_Alneyadi pic.twitter.com/nVyGRufLhT
وأضاف المركز أن عودة النيادي وطاقم محطة الفضاء "Crew-6" إلى الأرض ستكون يوم الاثنين الرابع من سبتمبر عند الساعة 8:07 صباحا بتوقيت الإمارات، على أن تبدأ التغطية المباشرة للحدث في السابعة والنصف صباحا من اليوم نفسه.
وبحسب موقع محطة الفضاء الدولية، فإن أصعب مراحل رحلة العودة ستكون عند اختراق المركبة للغلاف الجوي للكرة الأرضية بسرعة تبلغ 28 ألف كيلومتر في الساعة، وفيها تصل إلى درجة حرارة جسم المركبة إلى حدها الأقصى بنحو 1900 درجة مئوية، وتكمن خطورة تلك المرحلة في انقطاع الاتصال بشكل كامل بين مركز الاتصال الأرضي والمركبة لمدة تقدر بست دقائق.
اختبارات السلامة
وبمجرد العودة يتوجه النيادي إلى مركز جونسون للفضاء في ولاية تكساس للخضوع لاختبارات صحية للتأكد من سلامته، على أن يعود لاحقاً إلى الإمارات للمشاركة في الاحتفالات التي تقام على شرفه، كأول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء الخارجي.
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