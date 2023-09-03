شاهد.. جسم أخضر يتوهج في سماء تركيا ويثير الذعر

شهد سكان خمس محافظات في تركيا سقوط نيزك كبير؛ وبحسب صحيفة "صباح"، شوهد جسم متوهج محترق في الغلاف الجوي في محافظات ديار بكر وملاطية وأرضروم وإلازيغ وغازي عنتاب في جنوب شرق البلاد.

Türkiye'de Görülen Meteor

2 Eylül tarihinde Diyarbakır, Gaziantep, Elazığ, Malatya gibi birçok ilde görülen göktaşının atmosfere giriş anı kameralara yansıdı. Görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla meteor yere düşmeden atmosferik basınç etkisiyle yanarak buharlaştığı düşünülüyor. pic.twitter.com/boN0CnUrP4 — Asteria Space (@asteriasspace) September 2, 2023

جسم طائر

وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا لقطات تحتوي على جسم طائر، ويتوهج باللون الأخضر المزرق.

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انقسم لعدة قطع

ومع اقترابه من الأرض، انقسم الجسم إلى عدة قطع، وبعد ثوانٍ قليلة أصبحت السماء فوق جنوب شرق تركيا مظلمة تمامًا مرة أخرى.

هذا، ولم تدل السلطات حتى الآن بأي بيان بشأن الحادث.