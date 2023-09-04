المستشار الألماني يفاجئ متابعيه بعين "قرصان" وكدمات على وجهه
شولتس: "شكرا على التمنيات الطيبة، يبدو الأمر أسوأ مما هو عليه"
بإطلالة استغربها البعض ورغبة منه ربما في طمأنة محبيه نشر المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، صورة له على منصة "إكس" (تويتر سابقا) ظهر فيها أشبه بـ "القرصان" برقعة سوداء على عينه وكدمات وخدوش على الجانب الأيمن من وجهه، إثر حادث ركض في عطلة نهاية الأسبوع.
وعلق شولتس على الصورة قائلا: "أنا متحمس لرؤية الميمات".
Wer den Schaden hat…— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) September 4, 2023
Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist! pic.twitter.com/bB5INX8HnM
ورغبة منه في عدم إثارة مخاوف محتملة حول وضعه الصحي، رسم شولتس ابتسامة محتشمة على محياه قليلا وكتب أيضا: "شكرا على التمنيات الطيبة، يبدو الأمر أسوأ مما هو عليه".
يذكر أن الحكومة قالت في وقت سابق إن شولتس سقط أثناء الركض السبت وأصيب بكدمات في وجهه، ما اضطره لإلغاء بعض المواعيد في نهاية هذا الأسبوع.
وألغى المستشار الألماني (65 عاما)، الأحد، التعيينات في منطقة هيسن بوسط البلاد، حيث تجرى انتخابات الولاية في 8 أكتوبر، لكن يتوقع أن يحضر مناسبات عامة في وقت لاحق، الاثنين، في برلين.
وأوردت وسائل إعلام محلية أن شولتس سقط أثناء جريه في مسقط رأسه في بوتسدام التي تقع على بعد 28 كيلومترا (17 ميلا) جنوب غربي العاصمة الألمانية.
وغالبا ما يمارس أولاف شولتس رياضة الهرولة، وهو يقبل على ذلك منذ سنوات.
وقال قبل سنوات قليلة خلال مقابلة صحافية "أمارس الهرولة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع والسبت أكرس ساعة ونصف ساعة لذلك".
ويتولى شولتس قيادة ألمانيا منذ ديسمبر 2021. وشغل سابقا منصب وزير المالية والعمل في البلاد، وعمدة مدينة هامبورغ.
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