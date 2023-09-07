اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
A Municipal Corporation of Delhi (MCD) official catches a stray dog using a rod with a loop near Indira Gandhi International Airport ahead of the G20 summit in New Delhi, India, September 5, 2023. REUTERS/Anushree Fadnavis
ضبط الكلاب الضالة في نيودلهي

بعد ترهيب القرود.. الهند تلاحق الكلاب الضالة قبل قمة العشرين

أزالت السلطات العديد من الأحياء العشوائية الفقيرة في نيودلهي ووضعت مجموعات من قرود اللانجور لإخافة القرود الأخرى وإبعادها عن الأماكن العامة قبل القمة

نيودلهي - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أمسكت السلطات الهندية بمئات الكلاب الضالة التي تجوب شوارع العاصمة نيودلهي ونقلتها إلى ملاجئ قبيل عقد قمة مجموعة العشرين بداية الأسبوع المقبل، وفقاً لنشطاء في مجال حقوق الحيوان وشهود من وكالة "رويترز".

وأزالت السلطات بالفعل العديد من الأحياء العشوائية الفقيرة في المدينة ووضعت مجموعات من قرود اللانجور لإخافة القرود الأخرى وإبعادها عن الأماكن العامة قبل القمة.

انتشار مجسمات لقرود اللانجور في نيودلهي لإخافة القرود
من 5
  • انتشار مجسمات لقرود اللانجور في نيودلهي لإخافة القرود
  • القرود في نيودلهي
  • حواجز من القماش لتخبئة العشوائيات في نيودلهي
  • حواجز من القماش لتخبئة العشوائيات في نيودلهي
  • حواجز من القماش لتخبئة العشوائيات في نيودلهي
(5 صور)
انتشار مجسمات لقرود اللانجور في نيودلهي لإخافة القرود
انتشار مجسمات لقرود اللانجور في نيودلهي لإخافة القرود
القرود في نيودلهي
القرود في نيودلهي
حواجز من القماش لتخبئة العشوائيات في نيودلهي
حواجز من القماش لتخبئة العشوائيات في نيودلهي
حواجز من القماش لتخبئة العشوائيات في نيودلهي
حواجز من القماش لتخبئة العشوائيات في نيودلهي
حواجز من القماش لتخبئة العشوائيات في نيودلهي
حواجز من القماش لتخبئة العشوائيات في نيودلهي
مادة اعلانية

وقمة مجموعة العشرين هي أكبر تجمع على الإطلاق لزعماء العالم تشهده العاصمة الهندية. وسيحضرها عدد من زعماء العالم بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن.

ولم تربط مؤسسة بلدية دلهي بشكل مباشر إبعاد الكلاب الضالة بالقمة، مشيرة إلى أنه يتم الإمساك بها "فقط على أساس الحاجة الملحة".

ومع ذلك، ذكر شهود من "رويترز" أن سيارات الإسعاف المستخدمة في جمع الكلاب الضالة عليها لوحات مكتوب عليها "في خدمة مجموعة العشرين".

ويوجد في منطقة العاصمة دلهي أكثر من 60 ألف كلب ضال، بحسب بيانات حكومية، ويطعمها ويعطف عليها العديد من سكان المدينة البالغ عددهم 20 مليون نسمة. لكن تشيع أيضاً حالات تهاجم فيها الكلاب البشر.

ضبط الكلاب الضالة في نيودلهي
من 7
  • ضبط الكلاب الضالة في نيودلهي
  • ضبط الكلاب الضالة في نيودلهي
  • ضبط الكلاب الضالة في نيودلهي
  • ضبط الكلاب الضالة في نيودلهي
  • ضبط الكلاب الضالة في نيودلهي
  • ضبط الكلاب الضالة في نيودلهي
  • ضبط الكلاب الضالة في نيودلهي
(7 صور)
ضبط الكلاب الضالة في نيودلهي
ضبط الكلاب الضالة في نيودلهي
ضبط الكلاب الضالة في نيودلهي
ضبط الكلاب الضالة في نيودلهي
ضبط الكلاب الضالة في نيودلهي
ضبط الكلاب الضالة في نيودلهي
ضبط الكلاب الضالة في نيودلهي
ضبط الكلاب الضالة في نيودلهي
ضبط الكلاب الضالة في نيودلهي
ضبط الكلاب الضالة في نيودلهي
ضبط الكلاب الضالة في نيودلهي
ضبط الكلاب الضالة في نيودلهي
ضبط الكلاب الضالة في نيودلهي
ضبط الكلاب الضالة في نيودلهي
شاهد.. قاتل خطير يهرب من سجن أميركي بطريقة ولا أسهل! الأخيرة شاهد.. قاتل خطير يهرب من سجن أميركي بطريقة ولا أسهل!

وكانت مؤسسة بلدية دلهي قد أصدرت في أغسطس أمراً بجمع الكلاب الضالة "من المناطق القريبة من المواقع البارزة على خلفية قمة مجموعة العشرين"، لكنها سحبت الأمر بعد يومين بسبب ردود الفعل الغاضبة.

ويقول نشطاء في مجال حقوق الحيوان إن المؤسسة بدأت بعد ذلك في الإمساك بالكلاب الضالة "بطريقة غير إنسانية" الأسبوع الماضي دون استخدام أساليب مثل الشباك بحسب ما تنص عليه التوجيهات.

وأضافوا أنه تم الإمساك بنحو ألف كلب حتى الآن من مناطق مثل المطار ومكان انعقاد قمة العشرين.

ورأى شهود من "رويترز" الفرق المكلفة من قبل مؤسسة البلدية وهي تجمع الكلاب باستخدام قضبان ذات حلقة في أحد طرفيها لتجر الحيوانات بعد ذلك إلى سيارات الإسعاف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
اللاجئون الأجانب في بورتسودان يواجهون أوضاعا قاسية.. كيف يعيشون؟ اللاجئون الأجانب في بورتسودان يواجهون أوضاعا قاسية.. كيف يعيشون؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط