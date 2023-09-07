شاهد.. قاتل خطير يهرب من سجن أميركي بطريقة ولا أسهل!
تم رصد القاتل 4 مرات على الأقل في دائرة نصف قطرها ميلان من بلدة بوكوبسون، مع استجابة الشرطة المحلية لأكثر من 100 إبلاغ من السكان
بعد أيام من هروب قاتل وصفته السلطات الأميركية بـ"الخطير للغاية" من السجن في ولاية بنسلفانيا، نشرت السلطات الطريقة الغريبة للحظة هروبه من السجن.
وقالت قوات الولاية إن دانيلو سوزا كافالكانتي (34 عاما)، الذي كان يقضي حكما بالسجن مدى الحياة لقتله صديقته السابقة، هرب من سجن مقاطعة تشيستر قبل أسبوع.
ونشرت الشرطة في مقاطعة تشيستر، الخميس، فيديو من داخل السجن، يوضح لحظة هروب كافالكانتي الغريبة.
CHESTER COUNTY PRISON OFFICIALS RELEASE VIDEO OF DANELO CAVALCANTE'S ESCAPE FROM THE EXERCISE YARD— Chester County District Attorney's Office (@chescoda) September 6, 2023
Internal and criminal investigations into the escape of Cavalcante are ongoing, and Prison Officials will provide additional information as able. pic.twitter.com/Thg2YzAOQ0
وبحسب الفيديو، وفي غفلة من الحرس، توجه كافالكانتي في الفيديو لحائطين متقاربين، وتسلق عليهما بخفة ومهارة، واضعا جسده بشكل أفقي، ليستمر بالصعود على الحائط بهذه الطريقة حتى وصل للأعلى.
ومنذ هروبه، تم رصد القاتل أربع مرات على الأقل في دائرة نصف قطرها ميلان من بلدة بوكوبسون، مع استجابة الشرطة المحلية لأكثر من 100 إبلاغ من السكان.
وقالت شرطة ولاية بنسلفانيا إنها جلبت المزيد من التكنولوجيا والأفراد للمساعدة في المطاردة، بما في ذلك تشغيل تسجيل بصوت والدته "تطالبه فيه بالاستسلام بسلام" حيث يتم إطلاق الصوت من مروحية تقوم بتمشيط المنطقة.
وأُدين كافالكانتي في 16 أغسطس بطعن صديقته السابقة حتى الموت، حيث وجه لديبورا برانداو 38 طعنة قاتلة أمام طفليها الصغيرين في عام 2021.
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