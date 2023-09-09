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A general view of HMP Wandsworth in London where a British soldier awaiting trial on terror-related charges has escaped from a prison in southwest London Wednesday, Sept. 6, 2023 and police have launched an urgent manhunt. Counterterror police say Daniel Abed Khalife went missing from Wandsworth Prison early Wednesday. (Yui Mok/PA via AP)
دانييل عابد خليفة

بعد هروبه الأربعاء.. بريطانيا تضبط سجينا متهما بالإرهاب

دانييل عابد خليفة متهم بموجب قانون الأسرار الرسمية بمحاولة نقل معلومات إلى دولة معادية، بالإضافة إلى اتهامه بزرع قنابل زائفة في قاعدته العسكرية في ستافورد

العربية.نت
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أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، القبض على السجين دانييل عابد خليفة الذي هرب من سجن واندسوورث يوم الأربعاء.

وكانت الشرطة قد عرضت مكافأة بقيمة 20 ألف جنيه إسترليني مقابل أي معلومات تؤدي إلى اعتقاله.

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وفي مقابلة أجراها أحد أقارب دانييل، ناشده بضرورة تسليم نفسه ووضع حد لعملية البحث عنه.

وكانت عملية البحث قد انتقلت إلى منطقة تشيزك في غرب لندن بعد ورود معلومات عن وجوده في المنطقة، حيث قالت الشرطة إنها تلقت العشرات من المكالمات الهاتفية من أفراد يبلغون عن رؤية دانييل.

وقامت الشرطة بإيقاف السيارات وتفتيشها كما طلبت إثبات هوية من الساكنين في المنطقة.

ودانييل خليفة هو مواطن بريطاني ولدت والدته في إيران، متهم بموجب قانون الأسرار الرسمية بمحاولة نقل معلومات إلى دولة معادية، بالإضافة إلى اتهامه بزرع قنابل زائفة في قاعدته العسكرية في ستافورد.

وتمكن دانييل عابد خليفة (21 عاماً) من الفرار صباح الأربعاء من خلال التسلل من مطبخ سجن "إتش. إم. بي. واندسوورث"، إذ ربط نفسه أسفل سيارة فان تنقل الطعام.

سجن "إتش. إم. بي. واندسوورث"
سجن "إتش. إم. بي. واندسوورث"

وقالت شرطة العاصمة في بيان: "يمكننا أن نؤكد أن رجال الشرطة المشاركين في البحث عن دانييل خليفة هذا الصباح.. ركزوا جهودهم في منطقة تشيسويك وما حولها".

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وأضافت: "تأتي هذه الجهود بعد عملية استخباراتية وبعض مرات الرؤية المؤكدة في تلك المنطقة خلال الليل، بما في ذلك بلاغات هاتفية من الجمهور".

وكان خليفة محتجزاً في السجن في انتظار محاكمته بتهم تتعلق بالإرهاب وقانون الأسرار الرسمية.

وطالب نواب المعارضة بإجابات حول كيفية تمكنه من الفرار ولماذا لم يتم احتجازه في سجن محاط بأقصى درجات الحراسة. كما تدور أسئلة حول العاملين والإجراءات الأمنية في السجن.

ومن شأن عملية البحث عن خليفة تكثيف عمليات التفتيش الأمني في المواني والمطارات، ما يؤدي إلى تعطيل المسافرين.

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