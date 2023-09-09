بعد هروبه الأربعاء.. بريطانيا تضبط سجينا متهما بالإرهاب
دانييل عابد خليفة متهم بموجب قانون الأسرار الرسمية بمحاولة نقل معلومات إلى دولة معادية، بالإضافة إلى اتهامه بزرع قنابل زائفة في قاعدته العسكرية في ستافورد
أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، القبض على السجين دانييل عابد خليفة
وتمكن دانييل عابد خليفة (21 عاماً) من الفرار صباح الأربعاء من خلال التسلل من مطبخ سجن "إتش. إم. بي. واندسوورث"، إذ ربط نفسه أسفل سيارة فان تنقل الطعام.
وقالت شرطة العاصمة في بيان: "يمكننا أن نؤكد أن رجال الشرطة المشاركين في البحث عن دانييل خليفة هذا الصباح.. ركزوا جهودهم في منطقة تشيسويك وما حولها".
وأضافت: "تأتي هذه الجهود بعد عملية استخباراتية وبعض مرات الرؤية المؤكدة في تلك المنطقة خلال الليل، بما في ذلك بلاغات هاتفية من الجمهور".
وكان خليفة محتجزاً في السجن في انتظار محاكمته بتهم تتعلق بالإرهاب وقانون الأسرار الرسمية.
وطالب نواب المعارضة بإجابات حول كيفية تمكنه من الفرار ولماذا لم يتم احتجازه في سجن محاط بأقصى درجات الحراسة. كما تدور أسئلة حول العاملين والإجراءات الأمنية في السجن.
ومن شأن عملية البحث عن خليفة تكثيف عمليات التفتيش الأمني في المواني والمطارات، ما يؤدي إلى تعطيل المسافرين.
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