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A giant screen displays India's Prime Minister Narendra Modi at the International Media Centre, as he sits behind the country tag that reads Bharat, while delivering the opening speech during the G20 summit in New Delhi, India, September 9, 2023. REUTERS/Anushree Fadnavis
مودي خلال افتتاح قمة مجموعة العشرين وأمامه لافتة تشير إلى "بهارات"
الهند

بهارات حلت محل الهند.. مودي يستخدم الاسم الجديد في قمة الـ20

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قال خلال افتتاح القمة التي تستضيفها نيودلهي: بهارات ترحب بالمندوبين باعتبارها رئيساً لمجموعة العشرين

نيودلهي - رويترز
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أشارت لافتة وضعت أمام رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في افتتاح قمة مجموعة العشرين اليوم السبت إلى بلاده باسم "بهارات"، مما أثار تكهنات بشأن تغيير اسم الدولة.

يُطلق على الهند أيضاً أسماء بهارات وبهاراتا وهندوستان في اللغات الهندية، وهي أسماء تعود لأوقات ما قبل الاستعمار، وتستخدم هذه الأسماء من جانب الشعب وعلى المستوى الرسمي.

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ويتم عادة استخدام اسم "الهند" (إنديا) في ألقاب مثل الرئيس أو رئيس الوزراء عند التواصل باللغة الإنجليزية.

مودي خلال افتتاح قمة مجموعة العشرين وأمامه لافتة تشير إلى "بهارات"
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  • مودي خلال افتتاح قمة مجموعة العشرين وأمامه لافتة تشير إلى "بهارات"
  • مودي خلال افتتاح قمة مجموعة العشرين وأمامه لافتة تشير إلى "بهارات"
  • مودي خلال افتتاح قمة مجموعة العشرين وأمامه لافتة تشير إلى "بهارات"
(3 صور)
مودي خلال افتتاح قمة مجموعة العشرين وأمامه لافتة تشير إلى "بهارات"
مودي خلال افتتاح قمة مجموعة العشرين وأمامه لافتة تشير إلى "بهارات"
مودي خلال افتتاح قمة مجموعة العشرين وأمامه لافتة تشير إلى "بهارات"
مودي خلال افتتاح قمة مجموعة العشرين وأمامه لافتة تشير إلى "بهارات"
مودي خلال افتتاح قمة مجموعة العشرين وأمامه لافتة تشير إلى "بهارات"
مودي خلال افتتاح قمة مجموعة العشرين وأمامه لافتة تشير إلى "بهارات"
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لكن الرئيسة دروبادي مورمو أشارت في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلى نفسها بالقول "رئيسة بهارات" وذلك خلال دعوة عشاء لاستقبال زعماء مجموعة العشرين، مما أثار شرارة الجدل.

وعندما أعلن مودي افتتاح القمة في نيودلهي اليوم، كانت أمامه لافتة على الطاولة كتب عليها "بهارات"، في حين كان شعار مجموعة العشرين يحمل الاسمين، "بهارات" باللغة الهندية و"الهند" باللغة الإنجليزية.

وقال مودي متحدثاً باللغة الهندية: "بهارات ترحب بالمندوبين باعتبارها رئيساً لمجموعة العشرين".

وتستضيف نيودلهي قادة الاقتصادات الكبرى لحضور قمة مجموعة العشرين.

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