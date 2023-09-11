مات والداه وظهر بفيديو حزيناً.. نادي كرة يحقق حلم طفل

بعدما انتشر مقطع مصور له وهو يرتدي قميص ناد الرجاء الرياضي يناشد فيه المساعدة إثر فقدانه والديه وأقربائه بالزلزال، استجاب رئيس النادي وحقق أمنية الصغير.

فقد استجاب رئيس النادي المغربي محمد بودريقة في لفتة إنسانية وقرر دعم أحد الأطفال بعدما فقد والديه في الزلزال، بحسب موقع "سيت أنفو سبور" المحلي.

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وظهر الطفل في مقطع مصور وهو يرتدي قميصاً لفريق الرجاء، وبجانبه شخصان يناشدان رئيس النادي التكفل به وتسجيله في الأكاديمية، حيث قرر النادي دعمه مادياً ومعنوياً بعدما فقد جميع أقربائه وأصبح يتيماً.

فيما شهدت الحملة القوية التي قادتها صفحات تتبع نادي الرجاء تجاوباً كبيراً، إذ وافق رئيسه على تسجيل الطفل بأكاديمية النادي ومساعدته على متابعة دراسته.

وساهمت الأندية المغربية في الحملة الوطنية للتبرع بالدم للمساعدة على إغاثة جرحى ضحايا زلزال، على غرار الرجاء الرياضي والمغرب الفاسي ومولودية وجدة بالإضافة إلى أولمبيك خريبكة.

جهود الإنقاذ متواصلة

يشار إلى أن فرق البحث والإنقاذ تواصل جهودها لإزالة الأنقاض وانتشال جثث ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة.

ولا تزال أعداد ضحايا الزلزال في ارتفاع وبلغت أمس الأحد 2122 قتيلا و2421 مصابا.