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سيارة البنتلي التي كانت تقودها الفاشنيستا الكويتية بعد وقوع الحادث

جديد قضية حادث الفاشنيستا الكويتية.. المحكمة تقرر استمرار حبسها

دبي - العربية.نت
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ما زالت محاكمة الفاشنيستا الكويتية التي تسببت في حادث مروع أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، مستمرة. فقد قضت ‏محكمة الجنح بالكويت، أمس الأربعاء، باستمرار حبس الفاشنيستا الكويتية ورفضت إخلاء سبيلها.

الفيديو الأخير لأحد ضحايا حادث صدم الفاشينستا الكويتية المريع الأخيرة الفيديو الأخير لأحد ضحايا حادث صدم الفاشينستا الكويتية المريع

وقررت المحكمة استمرار حبس الشابة، التي تواجه 10 تهم في القضية التي باتت حديث الشارع الكويتي، وأجلتها إلى 11 أكتوبر/تشرين الأول لاستكمال المرافعات والدفاع مع استمرارية احتجازها لحين سداد الرسوم، وفق ما أكده مشاري الطويل محامي أحد المصابين بالحادث.

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من جانبه، قال مشاري الطويل محامي الشاب المصاب يوسف المطيري "المحكمة واجهت المتهمة بالعديد من التهم، أهمها تجاوز إشارة حمراء والقيادة بحالة سُكر والسرعة فوق المعدل".

وأضاف "المحكمة حددت الجلسة القادمة في 11 أكتوبر لنظر القضية وللمرافعة واستمرار الدفاع.. والتصريح لنا بسداد رسم الدعوى المدنية، كذلك استمرار حجزها إلى نفس التاريخ".

وتابع "إن أي أقاويل انتشرت بغرض إثارة الرأي العام حول قضية الفاشنيستا هي فقط شائعات، وذلك لسبب منطقي، وهو أن ملف القضية لا يزال أمام المحكمة ولم يتحصل أحد على نسخة منه أو أي معلومات".

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قد أعلنت حبس الفاشنيستا الشهيرة المتسببة بالحادث المروع يوم 24 أغسطس الفائت، لمدة 10 أيام احتياطياً على ذمة التحقيق وإحالتها للسجن المركزي تمهيدا لإحالتها للمحكمة المختصة. كما ذكرت أنه تم توجيه 10 تهم بحقها.

وذكرت الوزارة في بيانها أنه تم توجيه عدد 10 تهم بحقها هي كالتالي: (القتل الخطأ - الإصابة بالخطأ - قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة - تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة - تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء - قيادة مركبة برعونة - قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول - قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة - التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير - إلحاق ضرر بالممتلكات العامة).

يشار إلى أن الفاشنيستا الشهيرة هي خبيرة تجميل، ومدونة أزياء كويتية تبلغ من العمر 30 عاماً وبدأت في عالم الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2014.

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