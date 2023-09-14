جديد قضية حادث فاشنيستا الكويت.. هذا أول قرار من المحكمة

في تطور جديد بقضية حادث الفاشنيستا الكويتية المروع الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، أصدرت المحكمة أول قرار لها.

ففي أول جلسات المحاكمة في هذه القضية التي شغلت الرأي العام في البلاد، اليوم الخميس، قررت المحكمة باستمرار حجز الشابة الشهيرة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

عاجل/ المحكمة تأمر باستمرار حجز «الفاشنيستا» المتسببة بحادث سير نتج عنه وفاة شابين وإصابة آخرين.

• محامي المتوفين في الحادث: غير صحيح ما نُشر عن وجود أو عدم وجود «مخدرات أو مسكرات» لأن المحكمة لم تسمح بالاطلاع على ملف القضية حتى هذه اللحظة. pic.twitter.com/j1HPeVruvP — المجلس (@Almajlliss) September 14, 2023

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كما فنّد محامي المتوفين في الحادث ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، وأكد المحامي، عبد الله إسكندر، أن "المحكمة لم تسمح بالاطلاع على ملف القضية حتى هذه اللحظة".

وكانت شقيقة الفاشنيستا وهي محامية، تحدثت في فيديو نشرته عبر حسابها في "سناب شات"، في 6 الشهر الجاري، مشيرة إلى أن قضية شقيقتها "مافيها أي مخدرات، سواء كان تعاطيا أو حيازة"، مشددة على أن "القضية جنحة، وليست جناية".

10 تهم

هذا وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قد أعلنت حبس الفاشنيستا الشهيرة المتسببة بالحادث المروع يوم 24 أغسطس الفائت، لمدة 10 أيام احتياطياً على ذمة التحقيق وإحالتها للسجن المركزي تمهيدا لإحالتها للمحكمة المختصة. كما ذكرت أنه تم توجيه 10 تهم بحقها.

وذكرت الوزارة في بيانها أنه تم توجيه عدد 10 تهم بحقها هي كالتالي: (القتل الخطأ - الإصابة بالخطأ - قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة - تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة - تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء - قيادة مركبة برعونة - قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول - قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة - التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير - إلحاق ضرر بالممتلكات العامة).

كما أوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الحادث المروري المأساوي وقع فجر يوم الخميس الموافق 2023/8/24 في تمام الساعة 3:17 صباحاً على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين برفقتهما وقد تم نقلهما للمستشفى ولا يزالوا يتلقون العلاج.

وذكرت أنه تم الإفراج عن مرافق قائد المركبة بعد حبسه (4 أيام) على ذمة التحقيق وفق قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

يشار إلى أن الفاشنيستا الشهيرة هي خبيرة تجميل، ومدونة أزياء كويتية تبلغ من العمر 30 عاماً وبدأت في عالم الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2014.