تطور جديد بحادث فاشنيستا الكويت.. المحكمة ترفض إخلاء سبيلها

في تطور جديد بقضية حادث الفاشنيستا الكويتية المروع الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين وتحول إلى قضية رأي عام في البلاد، رفض القضاء إخلاء سبيلها.

فقد رفضت المحكمة إخلاء سبيل الشابة الشهيرة، وحددت جلسة 14 سبتمبر الجاري لنظر القضية المتهمة فيها بالقتل الخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء، وفق ما نقلته مواقع محلية.

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وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قد أعلنت حبس الفاشنيستا الشهيرة المتسببة بالحادث المروع يوم 24 أغسطس الفائت، لمدة 10 أيام احتياطياً على ذمة التحقيق وإحالتها للسجن المركزي تمهيدا لإحالتها للمحكمة المختصة. كما ذكرت أنه تم توجيه 10 تهم بحقها.

وذكرت الوزارة في بيانها أنه تم توجيه عدد 10 تهم بحقها هي كالتالي: (القتل الخطأ - الإصابة بالخطأ - قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة - تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة - تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء - قيادة مركبة برعونة - قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول - قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة - التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير - إلحاق ضرر بالممتلكات العامة).

كما أوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الحادث المروري المأساوي وقع فجر يوم الخميس الموافق 2023/8/24 في تمام الساعة 3:17 صباحاً على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين برفقتهم وقد تم نقلهم للمستشفى ولا يزالوا يتلقون العلاج.

وذكرت أنه تم الإفراج عن مرافق قائد المركبة بعد حبسه (4 أيام) على ذمة التحقيق وفق قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

فيديو صادم

أتى ذلك، بعدما انتشر فيديو صادم على منصات التواصل الاجتماعي يُظهر حادثا مروريا وقع بسيارة من نوع (بنتلي)، تقودها الشابة الكويتية، ما أثار غضب الشارع الكويتي.

يشار إلى أن الفاشنيستا الشهيرة هي خبيرة تجميل، ومدونة أزياء كويتية وتبلغ من العمر 30 عاماً وبدأت في عالم الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2014.