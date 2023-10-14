فيديو لا يصدق من بولندا.. وقف بوجه الأمن مهددا بتفجير نفسه

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في مشهد أقرب لفيلم بوليسي، وقف رجل وسط ساحة عامة في العاصمة البولندية، ملوحا بقنبلة، ومهدد بتفجير نفسه.
فيما طوقت الشرطة ساحة بيلسودسكي، وسط وارسو، اليوم الشسبت، بعد أن تسلق الرجل نصباً تذكاريا هناك، وراح يهدد بتفجير نفسه.
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فيما سمع أحد عناصر الشرطة يصرخ، "توجد قنبلة، بحسب ما أفاد شاهد عيان لوكالة رويترز.
أتى هذا الحادث فيما تستعد البلاد غداً الأحد لاستحقاق الانتخابات التشريعية، حيث سيتوجه الآلاف إلى صناديق الاقتراع.
كما جاء هذا الحادث بعدما شهدت فرنسا أمس، جريمة طعن لمعلم في احدى المدارس، بحادث وصف بأن له علاقة بالتطرف.
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