تغريدة ورطته.. إيقاف لاعب كرة مغربي في ماينز الألماني

بعد منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، حول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، اعتبره فريقه "غير مقبول"، أوقف نادي ماينز الألماني لكرة القدم المهاجم الهولندي من أصول مغربية، أنور الغازي

وكان مهاجم نادي أستون فيلا الإنكليزي السابق، عمد إلى حذف ذلك المنشور بعد استياء فريقه منه.

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وقال النادي في بيان نُشر على منصفة"X" (تويتر سابقًا) أمس الثلاثاء، "يحترم نادي ماينز أن هناك وجهات نظر مختلفة بشأن الصراع المعقد في الشرق الأوسط المستمر منذ عقود".

كما أضاف أنه ينأى بنفسه بوضوح عن محتوى المنشور لأنه لا يعكس قيمه.

ولم يقدم النادي مزيدًا من التفاصيل بشأن ما كتبه الغازي في المنشور المحذوف، وفق ما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية

"رسائل سلبية"

لكن في منشور منفصل على منصة "X"، الخميس، كتب جناح أستون فيلا السابق: "تلقيت بعض الرسائل السلبية حول منشوراتي على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف المهاجم البالغ من العمر 28 عاما: "أريد أن أوضح أنني أؤيد السلام كأولوية فوق أي اعتبار "، داعيا إلى "مزيد من التعاطف وتعميق معرفتنا بتاريخ هذا الصراع".

ويحتل ماينز المركز 17 في الدوري الألماني، برصيد نقطتين بعد 7 مباريات، وفقا لما ذكرت وكالة "رويترز".