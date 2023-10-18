"يجب أن تتوقف المجازر".. أول فيديو لمحمد صلاح لدعم الفلسطينيين

بعد صمت لمدة 12 يوما وانتقادات واسعة على مواقع التواصل، خرج نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بمقطع فيديو يعبر فيه عن تضامنه مع القضية الفلسطينية.

"وحشية غاشمة"

وقال صلاح في الفيديو الذي نشره على حساباته بمواقع التواصل: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة".

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كما أضاف: "شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".

"يجب أن تتوقف المجازر"

وشدد على ضرورة أن تتوقف المجازر، "فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا، فسكانها يمرون بأوضاع قاسية. بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى".

فيما أشار إلى أن "سكان غزة يحتاجون إلى الغذاء والماء والدواء"، وناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء".

واختتم المقطع بقوله "يجب أن تسود الإنسانية".

تبرع صلاح

وكانت جمعية الهلال الأحمر في مصر، قد أعلنت عن تبرع لاعب منتخب مصر الدولي ونادي ليفربول الإنجليزي بمبلغ مالي ضخم لصالح ضحايا القطاع.

وقال رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن محمد صلاح قام بالتبرع وتقديم مساعدات لأهالي فلسطين، وقد تواصل معنا من خلال مدير أعماله، وهو الذي أبلغنا بهذا الأمر