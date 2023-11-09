عام على منصة "أكثر".. سرد حيوي للأحداث!

احتفلت منصة "أكثر"، وهي علامة إعلامية رقمية تنضوي تحت مظلة شبكة "العربية" بمرور عام على إطلاقها.

وتُعرف "أكثر" بسردها الحيوي للأحداث، وقد شهدت نمواً مطّرداً منذ إطلاقها في نوفمبر 2022. حيث حققت في شهر أكتوبر 2023 أكثر من 220 مليون مُشاهَدة للفيديوهات التابعة لها عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ما يعكس تفاعلها الواسع مع الجمهور العربي في كل مكان.

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شرح مبسط للأخبار

كما تقدم طيفاً متنوعاً من المحتوى، يشمل شرحا مبسطا للأخبار اليومية، وبرامج مشوقة، وتغطيات ميدانية للأحداث الكبرى، إلى جانب أحدث الإصدارات، وشؤون الساعة وغيرها من المواضيع والقضايا التي تهم الناس وتشغلهم على نحوٍ يومي.

من جانب آخر، تُميز "أكثر" نفسها لتغطيتها ثماني فئات متنوعة هي الصحة، والتكنولوجيا، والشؤون المالية، واللايف ستايل، والسيارات، والسفر، والسينما، والتاريخ.

فيما تتمتع كل فئة بعلامة فرعية مُخصصة يمكن الولوج إليها عبر موقع akthar.net فضلاً عن تواجدها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

في هذا السياق أشاد فهد الزغيبي - المدير المعلوماتي في "العربية" - بما تقدمه "أكثر" لجمهورها من عروض، مؤكدا أن "تطورها مستمر مع خطط لإطلاق برامج مرتبطة بالرياضة، والبودكاست، والأفلام الوثائقية".

من جانبه شدد جيمي أنغوس، المدير التشغيلي لـ "العربية" على "التزام "أكثر" بإنتاج محتوى متنوع وديناميكي شامل يلبّي اهتمامات الجمهور العريض. وأضاف: استطاعت "أكثر" خلال عام واحد فقط أن تجذب انتباه جيل الشرق الأوسط الرقمي، لتصبح المنصة الرائجة والوجهة المفضلة للأخبار والبرامج المميزة.

جدير بالذكر أن "أكثر" تتميز ببرامجها الغنية على غرار في السيارة مع "بتال القوس"، و"توب موشن"، و"فايبز" الذي يسلط الضوء على المشاهير، وغيرها من البرامج والعروض والمنتجات التي تثري تجربة المُشاهَدة وتمنح المحتوى الرقمي قيمة مضافة.