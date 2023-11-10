ضجيج يؤذي السمع وبرودة.. طائرة بلا نوافذ بأغرب حادث!

لسبب غريب غير مألوف، اضطرت طائرة كانت تحلق على ارتفاع 14 ألف قدم إلى العودة للمطار الذي أقلعت منه.

أصوات ضجيج وبرودة

فقد لاحظ الركاب أصوات ضجيج وبرودة في المقصورة يوم 6 أكتوبر، حينما كانوا على متن طائرة "إيرباص" مستأجرة، متجهة من لندن إلى أورلاندو، وفقا لتقرير صادر عن وكالة تحقيقات الحوادث الجوية في بريطانيا.

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وبعد الإقلاع، لاحظ العديد من الركاب أن المقصورة بدت أكثر ضجيجا وبرودة مما اعتادوا عليه، كما لاحظ أحد أفراد الطاقم أيضا زيادة ضجيج المقصورة وأن زجاج بعض النوافذ قد انزلق للأسفل.

كما وصف أحد أفراد الطاقم الضجيج بأنه عال بما يكفي لإلحاق الضرر بحاسة السمع، وذلك بعد تحليق الرحلة جوا مدة 36 دقيقة فقط.

وبعد أن وصلت إلى ما يزيد قليلا عن 14 ألف قدم في الجو، قرر الطيار الهبوط لفحص الطاقم الطائرة من الخارج.

وبالنتيجة، لاحظوا فقدان زجاج نافذتين بينما تم خلع الثالثة، بحسب وكالة تحقيقات الحوادث الجوية البريطانية التي أكدت أن النوافذ تعرضت إلى "أضرار حرارية وتشويه"، حيث تسببت أضواء ساطعة في ارتفاع درجات الحرارة في الزجاج.

حادث غريب

يشار إلى أن هذا الحادث الغريب من نوعه، وقع بينما كان على متن الطائرة 11 من أفراد الطاقم و9 ركاب.

وعلق كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن هذا الحادث يجب أن يحصل على جائزة "أكثر حوادث الطيران غرابة على مدار التاريخ".