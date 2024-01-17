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FILE PHOTO: Catherine, Princess of Wales attends The Together At Christmas Carol Service at Westminster Abbey on December 08, 2023 in London, England. Spearheaded by The Princess of Wales, and supported by The Royal Foundation, the service is a moment to bring people together at Christmas time and recognise those who have gone above and beyond to help others throughout the year. Chris Jackson/Pool via REUTERS/File Photo
الأميرة كيت (أرشيفية)
بريطانيا

الأميرة كيت تخضع لجراحة في البطن.. وستمكث بالمستشفى أسبوعين

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر من قصر كنسينغتون أن الحالة لا تتعلق بمرض سرطاني

العربية.نت
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قال قصر كنسينغتون، اليوم الأربعاء، إن كيت أميرة ويلز زوجة ولي عهد بريطانيا الأمير ويليام خضعت لعملية جراحية ناجحة في البطن وستبقى في المستشفى لمدة تصل إلى أسبوعين.

وشوهدت الأميرة آخر مرة علناً في يوم عيد الميلاد عندما قامت العائلة المالكة بزيارتها السنوية لكنيسة قريبة من منزل الملك تشارلز في ساندرينغهام بشرق إنجلترا لحضور القداس، ولم يكن هناك ما يشير إلى أنها مريضة.

آخر ظهور علني للأميرة كيت في ديسمبر الماضي
آخر ظهور علني للأميرة كيت في ديسمبر الماضي
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وذكر القصر في بيان أن من المتوقع بقاء كيت في لندن كلينك، وهو مستشفى خاص في العاصمة البريطانية، لمدة تتراوح بين 10 و14 يوماً لتلقي العلاج قبل أن تعود لتتعافى في منزلها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر من القصر إن الحالة لا تتعلق بمرض سرطاني.

وجاء في البيان أن "أميرة ويلز تقدر الاهتمام الذي سيثيره هذا البيان.. وتتمنى أن يفهم الجمهور رغبتها في الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الحياة الطبيعية لأطفالها، ورغبتها في أن تظل معلوماتها الطبية خاصة".

وقال مكتبها إنه لن يقدم بيانات محدثة عن تقدمها في العلاج إلا إذا كان هناك "معلومات جديدة مهمة يمكن مشاركتها". وأضاف أنها لن تعود إلى مهامها العامة إلا بعد عيد الفصح (في أواخر مارس) على الأرجح.

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