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تسابيح دياب

"غطيت جسمي".. أول سودانية بملكة جمال العالم ترد على منتقديها

دبي - العربية.نت
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أثارت مشاركة الشابة السودانية تسابيح دياب في مسابقة ملكة جمال العالم 2024، كأول سودانية مرشحة ومشاركة في تلك المسابقة، انتقادات واسعة في البلاد التي تعيش ظروفاً صعبة بسبب الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ عدة أشهر.

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فقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان خلال الأسابيع الماضية جدلا كبيرا حول مشاركة تسابيح في هذه المسابقة.

وفي حين عبّر كثيرون عن دعمهم للشابة الجميلة، انتقدها آخرون من زاوية العادات والتقاليد، بينما رأى البعض أن مشاركتها لا تتناسب مع ظروف المعاناة التي يعيشها السودانيون بسبب الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل.

"التخلي عن المسابقة"

لكن تسابيح ردت على منتقديها مؤكدة حرصها على الظهور بطريقة تشرف السودانيين، وكتبت في صفحتها على "فيسبوك": "خليكم عارفين أنا عمري لن أعمل شيئا ضد العادات والتقاليد السودانية حتى إذا اضطررت للتخلي عن المسابقة. أهم شي الفوز بقلوبكم".

وردّت تسابيح على من ينتقدونها قائلة "أشعر بكل فخر أني قادرة على رفع علم بلادي عاليا أمام العالم. هذا الإنجاز ليس لي إنما للسودان، وهو خطوة لتسليط الضوء على ما يحدث هناك".

وقالت تسابيح البالغة من العمر 28 عاما، إن احترام عادات وتقاليد بلدها والفوز بقلوب الناس أهم عندها من اللقب، حيث كانت الوحيدة التي لم تظهر بملابس السباحة التقليدية في الفقرة المخصصة لذلك.

تسابيح دياب
تسابيح دياب

أفضل 10 ملابس سباحة

كما بينت الشابة في تصريحات صحفية: "اخترت ملابس تغطي جسمي وحرصت على أن أعكس صورة جديدة طعمها ثقافه عربية وعادات وتقاليد من قلب إفريقيا".

وأضافت: "ظهرت على المسرح بشخصيتي وروحي من غير تزييف ولم أظهر تفاصيل جسمي في فقره لبس السباحة وكنت الأقل لفتا للنظر بين باقي السبعين متسابقة ورغم ذلك دخلت في تصنيف أفضل 10 ملابس سباحة".

تسابيح دياب
تسابيح دياب

من هي تسابيح دياب؟

وتسابيح دياب هي بلوغر سودانية من مواليد 1995، عملت في مجال العقارات لمدة 5 سنوات قبل أن تتجه إلى صناعة المحتوى والدخول إلى عالم الأزياء.

درست تسابيح المحاسبة والدراسات البنكية من أكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية وحصلت على البكالوريوس عام 2015.

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