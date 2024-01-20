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راكب هندي منحوس
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كابوس مرعب لراكب هندي.. حُبس في حمام طائرة طوال الرحلة

دبي - العربية.نت
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في مشهد يشبه ما حدث للفنان محمد هنيدي في فيلم "فول الصين العظيم"، عاش راكب هندي كابوسا مرعبا عندما علق داخل حمام الطائرة طوال الرحلة بين مومباي وبنغالور، ورغم محاولة أفراد الطاقم إخراجه لكن دون جدوى.

ظل طوال الرحلة داخل المرحاض

وحوصر الرجل الذي كان مسافرًا على متن طائرة هندية داخل مرحاض الطائرة في الجو لأكثر من ساعة، مما دفع شركة الطيران إلى إصدار اعتذار وتعويضه بتحمل قيمة التذكرة بالكامل.

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وقالت شركة الطيران في بيان إن الحادث وقع يوم الثلاثاء، عندما علق راكب يسافر على متن رحلة مومباي-بنغالورو في المرحاض بسبب عطل في قفل الباب.

اعتذار وتعويض

وقال متحدث باسم شركة الطيران الهندية إن الشركة تعتذر بكل تواضع عن الإزعاج الذي سببته للراكب وسيتم إعادة ثمن التذكرة بالكامل للراكب.

من جهته، قال الراكب وهو يتذكر محنته المروعة، إنه ذهب لاستخدام الحمام بعد وقت قصير من مغادرة رحلة سبايس غيت من مومباي في الساعة 2:10 صباحًا ليلة الثلاثاء.

تعطل قفل الباب

إلا أنه حين حاول الخروج من المرحاض، تعطل قفل الباب، مما أدى إلى حبسه بالداخل، وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها طاقم الطائرة، لم يتزحزح الباب، مما اضطر الراكب إلى البقاء محصوراً داخل المرحاض لمدة ساعة تقريبًا حتى هبطت الطائرة في بنغالورو.

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