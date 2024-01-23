متهمة بـ4 جرائم.. زوجة صلاح محسن قد تواجه سجناً وغرامة

بعدما رد مهاجم النادي الأهلي المصري صلاح محسن، على اتهامات زوجته له بالخيانة، مشدداً على أن ما حدث يستهدف مستقبله، خرج محاميه بتهديد جديد.

4 جرائم وسجن وغرامة

فقد علق المحامي طارق جميل سعيد، على أزمة التسريبات الخاصة باللاعب الشهير، بأن زوجة محسن ارتكبت أكثر من جريمة في هذه الواقعة.

وأوضح في مقابلة تلفزيونية، أن الزوجة ارتكبت 4 جرائم، بينها الاستيلاء على رسائل شخصية مملوكة لزوجها، ونشرها، والتشهير به، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المحامي إلى أن صلاح محسن هو الوحيد الذي يملك تحريك هذه الدعاوى، مبيناً أن الجرائم الأربع التي ارتكبتها زوجة موكله تعرضها للحبس وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه، وفقا للقانون.

أتت هذه التطورات بعدما تصدّر اللاعب المصري التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حيث ردّ مهاجم نادي الأهلي المصري على اتهامات زوجته بالخيانة، مؤكداً أنه منفصل عنها منذ فترة.







وكتب عبر خاصية القصص المصورة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" قائلاً: "في البداية بعتذر لكل الناس عن الحاجات اللي انتشرت دي وأنا مش هعلق غير بحسبي الله ونعم الوكيل، الخلافات الزوجية عمر مكانها ما كان السوشيال ميديا والخلافات دي كانت من فترة وحساباتي كانت معاها وللأسف محادثات اتفبركت لتشويه صورتي وبغرض الانتقام والقضاء على مستقبلي في كرة القدم".

وأوضح: "فيه حاجات كتير مش هينفع أتكلم فيها لأنها مهما كانت أم أولادي ومش هتكلم دلوقتي احتراما للناس واحتراما لأنها كانت في يوم من الأيام أقرب الناس ليا، وأنا بعتذر بالنيابة عن بيتي لكل الناس لأن الخلافات مش مكانها السوشيال ميديا، وحقي هاخده بالقانون آسف لكل الجمهور".

وأضاف محسن: "مركز في مستقبلي من زمان ومركز جدا في تمريني ويجتهد لأن طموحي كبير جدا وعمر الحاجات دي ما هتوقف طموحي حتى لو كان غرضها كدا، ودي محنة كبيرة وصدمة ليا بس في الآخر حقي هاخده وعند الله تجتمع الخصوم".

واختتم لاعب الأهلي: "الانفصال بيني وبين الأستاذة اللي كانت في يوم من الأيام مراتي، وهي أم أولادي، كان من فترة، واللي حصل غرضه تشويه صورتي والقضاء على مستقبلي".

محادثات غرامية وصورا مخلة

جاء ذلك بعد نشر زوجة صلاح محسن عددا كبيرا من المحادثات بين اللاعب وفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتشن ضده حملة انتقادات واسعة.

وكان لاعب كرة القدم المصري صلاح محسن قد تصدر قائمة الأعلى تداولاً على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية بعد تسريب صور مخلة ومحادثات خاصة له مع فتيات عبر تطبيق "سناب شات"، تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها من قبل سيدة تدعى إسراء سامح ادعت أنها زوجته، وبثت عددا من الرسائل الخاصة للاعب مع فتيات تتضمن محادثات غرامية وصورا مخلة.