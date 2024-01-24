حوادث بوينغ تؤرق العالم.. إطار سقط وتدحرج قبل اقلاع طائرة

بعد أن فجّرت الحوادث الأخيرة التي طالت طائرات بوينغ قلقاً عالمياً عاماً، خصوصاً في أوساط شركات الطيران المعروفة، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية جديداً عن الملف.

تحقيق رسمي

فقد قالت الإدارة إنها فتحت تحقيقاً في سقوط إطار أسفل المقدمة الأمامية لطائرة دلتا بوينغ 757 من إحدى العجلات وتدحرجها على جسر قريب، في إشارة منها إلى الحادث الذي وقع يوم السبت حوالي الساعة 11:15 صباحا بالتوقيت المحلي في مطار هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا الدولي بجورجيا بينما كانت رحلة دلتا 982 تقلع إلى بوغوتا بكولومبيا.

وفي تسجيل صوتي لمراقبة الحركة الجوية مدرج في تقرير من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، أطلقت وحدة تحكم تنبيهات الطيار إلى الموقف، قائلة: "لقد خرج أحد إطارات للتو من المدرج خلفك".

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كما أضاف تقرير الحادثة أن الإطار سقط على الجانب الجنوبي من المدرج، أسفل أحد الجسور، وفقاً لشبكة "ABC".

وعقب الحادث، تمت إعادة الركاب وأمتعتهم إلى المحطة عبر الحافلات وتأخير مغادرتهم، ثم وضعهم على متن طائرة أخرى إلى وجهتهم، وفقا لبيان إدارة الطيران الفيدرالية التي أكدت عدم وقوع إصابات في الحادث.

حوادث كثيرة

يشار إلى أن الفترة الأخيرة كانت شهدت حوادث كثيرة طالت بوينغ بعد أن أعلنت شركة "ألاسكا إيرلاينز"، أنّها اكتشفت "قِطعاً غير مثبّتة جيّداً" في بعض طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس 9، وذلك بعد 3 أيام من تعرض إحدى طائراتها من نفس الطراز لحادث أثناء تحليقها.

فيما اضطرت طائرة "بوينغ 737 ماكس 9" تابعة لشركة "آلاسكا إيرلاينز" الأسبوع الماضي، للقيام بهبوط اضطراري بعد انفصال سدّادة مخرج الطوارئ في هذه الطائرة أثناء تحليقها في رحلة داخلية من بورتلاند (أوريغن) إلى أونتاريو (كاليفورنيا).

وأدت تلك الحوادث إلى إعلان إدارة الطيران الفيدرالية أنّها وافقت على خريطة طريق لشركات النقل لإكمال عمليات الفحص التي تشمل مقابس الأبواب اليسرى واليمنى والمكوّنات والمثبتات.

في حين انتشرت تعليقات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتساءل حول مدى سلامة هذه الطائرات وصلاحيتها، خصوصا بعد قرار السلطات الأميركية الأخير.