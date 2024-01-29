العراقيون غاضبون.. احتفال وظلم حكم خسّرنا أمام الأردن

ما إن انتهت مباراة منتخبي الأردن والعراق المثيرة بخسارة أسود الرافدين في آخر دقيقتين حتى عم الغضب بين العراقيين على مواقع التواصل.

المنتخب العراقي هو الافضل حتى تسجيل الهدف الثاني بريمونتادا عراقية, دمرها الحكم #الايراني بطرد ايمن حسين

والسبب طريقة الاحتفال بينما هو تغاضى عن خمس لاعبيين اردنيين احتفلوا بنفس الطريقة بعد تسجيلهم الهدف الاول

شكرا لابطال #المنتخب_العراقي على ما قدمتوه وشكرا لجمهورنا العظيم,… pic.twitter.com/TuXmyf5eBe — Yasser Eljuboori (@YasserEljuboori) January 29, 2024

فقد أعرب آلاف العراقيين عن غضبهم لخسارة منتخبهم أمام نظيره الأردني 3-2 في قمة منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم آسيا 2023 المقامة حاليًا في قطر، ليتأهل منتخب النشامى إلى دور ربع النهائي من البطولة.

وعزوا خسارة المنتخب العراقي إلى ظلم من الحكم، بالإضافة إلى طريقة احتفال أحد اللاعبين بتسجيل هدفه، اعتبرت غير لائقة.

وقال أحد المغردين على منصة "X" إن المنتخب العراقي "كان الأفضل حتى تسجيل الهدف الثاني بريمونتادا عراقية دمرها الحكم الإيراني بطرد اللاعب أيمن حسين والسبب طريقة الاحتفال، بينما تغاضى عن خمس لاعبيين أردنيين احتفلوا بنفس الطريقة بعد تسجيلهم الهدف الأول".

فيما اعتبر مشجع آخر أن "خروج العراق من بطولة كأس آسيا 2023 أمام الأردن.. جاء جراء ظلم الحكم الإيراني" في إشارة إلى طرد أيمن حسين رغم أن اللاعبين الأردنين احتفلوا بنفس الطريقة بالهدف الأول!" ، حيث جلسوا على الأرض وكأنهم يأكلون المنسف.

بدوره اعتبر مدرب منتخب العراق، الإسباني خيسوس كاساس تعليقا على الخسارة التي مني بها فريقه أن "الانتصار سرق من قبل الحكم".

وخطف منتخب الأردن فوزًا مثيرًا وقاتلاً من نظيره منتخب العراق بنتيجة 3-2، وكان افتتاح الأهداف من نصيب منتخب الأردن الذي تقدم أولا عبر اللاعب يزن النعيمات في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول، من خلال انفراد بالمرمى لينتهي الشوط الأول 1-0 للنشامى.

لقطة ستبقى للتاريخ خروج العراق من بطولة كأس اسيا 2023 امام الاردن .. هو ظلم الحكم الايراني ( طرد ايمن حسين ) مع العلم نفس احتفال اللاعبين الاردنين بالهدف الاول !!! #المنتخب_العراقي #العراق #كأس_اسيا_2023 #الحكم_الايراني #الاردن pic.twitter.com/DYU450oEYL — اهل الزبير ahl-alzubair (@ahlalzubair90) January 29, 2024

ثم في الشوط الثاني، قلب منتخب العراق الطاولة لصالحه بتسجيل ثنائية من توقيع سعد ناطق وأيمن حسين في الدقائق 68 و76 على التوالي، وقام الحكم بطرد الأخير بسبب احتفاله بالهدف بطريقة مثيرة للجدل.

لكن قبيل نهاية المباراة سجل يزن النعيمات هدفه الثاني وهدف تعادل الأردن بالدقيقة 94، قبل أن يسجل نيزار الرشدان هدفا قاتلا للنشامى في الدقيقة 97 ليقود منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي.