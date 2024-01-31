اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ملك ماليزيا الجديد السلطان إبراهيم - وكالات
ملك ماليزيا الجديد السلطان إبراهيم - وكالات

تنصيب السلطان إبراهيم ملكا جديدا لماليزيا

ماليزيا تمارس شكلا فريدا من أشكال الملكية، حيث يتناوب سلاطين البلاد التسعة على تولي منصب الملك كل خمس سنوات

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

نصبت ماليزيا السلطان إبراهيم، من ولاية جوهور الجنوبية، ملكا جديدا للبلاد بعد أدائه أداء اليمين اليوم الأربعاء.

ويخلف السلطان إبراهيم (65 عاما) السلطان عبدالله سلطان أحمد شاه الذي يعود لقيادة ولاية باهانج مسقط رأسه بعد أن أكمل فترة حكمه التي استمرت خمس سنوات.

ملك ماليزيا السابق السلطان عبدالله سلطان أحمد شاه
ملك ماليزيا السابق السلطان عبدالله سلطان أحمد شاه

شكل ملكي فريد

وتمارس ماليزيا شكلا فريدا من أشكال الملكية، حيث يتناوب سلاطين البلاد التسعة على تولي منصب الملك كل خمس سنوات.

ونظام الحكم في ماليزيا ملكي دستوري لكن مع ترتيب فريد، إذ يتم التناوب على العرش من قبل حكام ولايات ماليزيا التسع التي يترأسها منذ قرون سلاطين من العائلة المالكة المسلمة.

القصر الملكي في العاصمة الماليزية - رويترز
القصر الملكي في العاصمة الماليزية - رويترز

صراحة وشخصية قوية

وفي حين يُنظر إلى الملك على أنه متسام عن السياسة، فقد اشتهر السلطان إبراهيم بصراحته وشخصيته القوية، وكثيرا ما أدلى بدلوه في القضايا السياسية في ماليزيا.

ويتمتع سلطان إبراهيم، المعروف بمجموعته الكبيرة من السيارات والدراجات النارية الفاخرة، بمصالح تجارية واسعة النطاق، من العقارات إلى التعدين، بما في ذلك حصة في "فورست سيتي"، وهو مشروع عقاري قيمته 100 مليار دولار قبالة ولاية جوهر.

ماليزيا تمنع شركة الشحن الإسرائيلية "زيم" من دخول موانئها اقتصاد اقتصاد إسرائيل ماليزيا تمنع شركة الشحن الإسرائيلية "زيم" من دخول موانئها

وانتخب السلطان ابراهيم الملك الـ17 لماليزيا عقب مؤتمر لحكام الولايات عُقد في العاصمة كوالالمبور.

ويُعمل بهذا النظام في ماليزيا منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1957. وكان الملك المنتهية ولايته السلطان عبدالله سلطان أحمد شاه قد تولى العرش عام 2019.

ويحظى الملك في ماليزيا بمكانة كبيرة، خصوصا بين الغالبية المسلمة في البلاد. واي انتقاد يُنظر إليه على أنه تحريض على ازدراء الملك يمكن أن يؤدي بصاحبه إلى السجن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هجمات الحوثيين ترفع أسعار الشحن العالمية إلى 6.4%.. وقطاع الطيران ينتعش هجمات الحوثيين ترفع أسعار الشحن العالمية إلى 6.4%.. وقطاع الطيران ينتعش
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط