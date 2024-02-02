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صورة من الفيديو نشرتها وكالة Ihlas Haber
صورة من الفيديو نشرتها وكالة Ihlas Haber

كاميرا وثقت المشهد.. 3 رصاصات أفرغها راكب بظهر سائق ساعده!

دبي - العربية.نت
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في مشهد لا يصدق شهدت مدينة إزمير التركية جريمة نفذها شخص بدماء باردة بحق سائق سيارة أجرة بعدما اصطحبه الأخير معه، خوفاً من أن يظل ينتظر في الشارع وسط أجواء فائقة البرودة.

فقد بدأت القصة وفق ما أظهرت كاميرا معلقة داخل سيارة الأجرة عندما صعد المهاجم من منطقة بوكا بإزمير معطياً السائق تعليمات لكي يتحرك باتجاه منطقة غازيمير حيث وقع الاعتداء.

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وفي منطقة غازيمير أطلق الراكب على حين غرة النار على ظهر السائق ثلاث مرات من مسدس بدماء باردة، ثم صفعه، فيما كان يبحث عن شيء ما في السيارة.

أطلق 3 طلقات بدم بارد

وقبيل إطلاق النار، أوقف المهاجم سائق سيارة الأجرة، مشيراً إلى أنه وصل إلى العنوان المطلوب، بعد أن قاده لفترة من الوقت إلى العناوين الخاطئة.

ثم سأله عن الأجرة، ولم يلبث إلا أن أطلق النار عليه ثلاث مرات متتالية، بعد أن تظاهر بأنه يأخذ المال من جيبه.

عقب ذلك بحث عن شيء ما في السيارة لدقائق ونصح السائق وهو في حالة إغماء قائلاً: "لا تثق في بعض الناس"، بحسب ما نقلت وكالة "Ihlas Haber".

وبينما سقط الجريح على المقعد الجانبي وعانى من الألم بعد الهجوم، فتح المهاجم باب الراكب الأمامي وراح يفتش ويبحث عن شيء ما لمدة 10 دقائق تقريباً.

"لا يمكنك الوثوق ببعض الناس"

ولم يكتف بجريمته هذه، بل صفع المهاجم الذي سمع يقول "لا يمكنك الوثوق ببعض الناس" في بعض اللقطات، السائق المصاب، قبل أن يفر مغادرا المكان بعد الانتظار خارج السيارة لمدة دقائق.

وتم تسجيل تلك اللحظات الدامية عبر كاميرا وضعت داخل السيارة.

ومن خلال مشاهدة 110 ساعات من اللقطات من حوالي 70 عدسة كاميرا مراقبة في المكان أيضا، تم تحديد المشتبه به، حيث ألقت القوات الأمنية القبض عليه وبحوزته سلاح الجريمة.

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