شاهد.. ولي عهد الأردن يحتفل في شوارع عمّان بتأهل "النشامى"

شهدت شوارع عديدة في الأردن احتفالات بعد فوز منتخب البلاد بمباراة أمس الثلاثاء ضد منتخب كوريا الجنوبية ليبلغ المباراة النهائية لكأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

الحسين ولي العهد يحتفل في شوارع عمّان بتأهل النشامى..

تابع #العربية_الأردن pic.twitter.com/JysLWBBml1 — العربية الأردن (@AlarabiyaJordan) February 6, 2024

فقد أظهر مقطع مصور مشاركة ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله خلال الاحتفال في شوارع العاصمة عمّان بتأهل "النشامى".

وأظهر المقطع ولي العهد وهو ينزل بسيارته إلى شوارع العاصمة وتجول فيها وسط احتفال الآلاف من أبناء الشعب الأردنيين بالانجاز الرياضي التاريخي.

في موازاة ذلك عجت شوارع عديدة في محافظات المملكة بالاحتفالات، كما هنأ الملك عبد الله الثاني، منتخب بلاده بالفوز وقال في تغريدة: "قدها النشامى، رفعتوا راسنا! مبارك لكم ولكل الأردنيين وصولكم لنهائي آسيا.. راية الأردن مرفوعة دوما بهمة أبنائه وعزيمتهم، حيا الله النشامى".

قدها النشامى، رفعتوا راسنا! مبارك لكم ولكل الأردنيين وصولكم لنهائي آسيا..

راية الأردن مرفوعة دوما بهمة أبنائه وعزيمتهم، حيا الله النشامى pic.twitter.com/fvNewK3w7n — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) February 6, 2024

ويلتقي الأردن في المباراة النهائية المقررة يوم السبت على استاد لوسيل مع الفائز من المباراة الثانية في هذا الدور والمقررة يوم الأربعاء بين قطر حاملة اللقب والدولة المضيفة، وإيران على استاد الثمامة.

احتفالات في المفرق بتأهل النشامى إلى نهائي آسيا..

تابع #العربية_الأردن pic.twitter.com/pXshgNGrFE — العربية الأردن (@AlarabiyaJordan) February 6, 2024

وكان المنتخبان التقيا في دور المجموعات وانتهت المباراة بالتعادل بعد أن تقدم النشامى 2-1 حتى الوقت بدل الضائع.