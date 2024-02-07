4 براغي هي السبب.. هكذا انفجر باب طائرة بوينغ

بعد مرور أكثر من شهر على الحادث، كشف المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل أن انفصال باب إحدى طائرات بوينغ 737 ماكس 9 في منتصف الرحلة كان بسبب فراغه من أربعة براغي رئيسية على ما يبدو.

وقال المجلس في تقريره الأولي إن أدلة مصورة نُشرت أمس الثلاثاء أظهرت عدم وجود براغي في باب الطائرة الذي أزيل من قبل لثبيت براغي كانت قد تضررت في أثناء عملية الإنتاج.

وأضاف المجلس في التقرير "التحقيق مستمر لمعرفة وثائق التصنيع التي استُخدمت للسماح بفتح وإغلاق" الباب في أثناء إعادة تثبيت البراغي.

بوينغ تتحمل المسؤولية

بدوره أوضح ديف كالهون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينغ أنه "مهما كانت النتائج النهائية التي سيتوصل إليها، فإن بوينغ تتحمل مسؤولية ما حدث. واقعة مثل هذه لا ينبغي أن تحدث على متن طائرة تغادر مصنعنا".

وأضافت بوينغ أنها "نفذت خطة تحكم لضمان تركيب جميع أبواب الخروج في منتصف طائرات بوينج 737 ماكس 9 وفقا للمواصفات".

ويحاول مشرعون ومتخصصون في قطاع الطيران جاهدين معرفة سبب انفصال الباب عن طائرة جديدة تديرها شركة (ألاسكا إيرلاينز) في حادث تحول إلى أزمة تتعلق بمعايير السلامة وبسمعة شركة بوينغ.

إيقاف تحليق 171 طائرة

يذكر أن إدارة الطيران الاتحادية الأميركية أوقفت تحليق 171 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 9 لفحصها بعد الحادث، ومعظمها تشغلها شركتا الطيران الأمريكيتان يونايتد إيرلاينز وألاسكا إيرلاينز.

وسُمح لهذه الطائرات بالعودة إلى الخدمة في أواخر يناير كانون الثاني.

